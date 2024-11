Grande parte da temporada da Fórmula 1 acontece em circuitos que tem o clima muito quente e diversos pilotos relataram problemas para lidar com as altas temperaturas em seus carros durante os longos minutos de prova.

O protótipo de dispositivo de resfriamento da FIA envolve o bombeamento de água gelada ao redor do macacão do piloto, com diferentes abordagens de projeto permitidas para o futuro, como revela o Motorsport.com.

Na última semana, a reunião de Comissão da F1 definiu que um novo dispositivo de resfriamento do piloto será adicionado ao regulamento a partir de 2025, visando não repetir a mesma situação que aconteceu no GP do Catar de 2023.

O Motorsport.com confirmou que a FIA está trabalhando há algum tempo nesse novo sistema, com projetos iniciais que visam implementar uma forma simplificada de ar-condicionado. Isso acontece após uma permissão urgente ter sido adicionada às regras técnicas de 2024, o que significa que uma segunda concha de entrada de resfriamento pode ser colocada na frente do cockpit do carro para melhorar o fluxo de ar para os pilotos.

Embora não seja obrigatório - e muitas equipes optem por não fazer a instalação este ano - o novo sistema deve ser instalado em todos os carros se as temperaturas a partir de 2025 atingirem um limite de calor extremo imposto pela FIA.

É provável que essas instalações aconteçam quando as temperaturas estiverem acima de 30°C em uma corrida, já que, nessas condições, as temperaturas no cockpit pode chegar a rapidamente 50°C.

O anúncio da Comissão da F1 não contém nenhum detalhe sobre o projeto do novo sistema, mas o Motorsport.com conseguiu revelar a maneira como ele funciona, quando foi testado e o que pode mudar até sua implementação total em 2025.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, em seu cockpit Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Como funciona atualmente

Inicialmente, a FIA pretendia que seu novo sistema de resfriamento de pilotos fosse testado em uma sessão de treinos no GP da Holanda de 2024, mas a sessão foi prejudicada pelo tempo chuvoso, enquanto alterações adicionais no projeto do sistema pelos engenheiros da regulamentadora estavam sendo feitas ao mesmo tempo.

Sabe-que o primeiro experimento de prova de conceito na pista foi, portanto, adiado para o primeiro treino no GP da Cidade do México do mês passado, envolvendo uma equipe até então desconhecida e um único piloto.

O sistema testado no México envolvia um bloco de gelo que fornecia uma troca de calor para o fluido que era enviado para um colete no macacão do piloto por meio de um sistema de tubulação, com o líquido resfriado sendo bombeado em torno da peça.

Entende-se que todo o sistema não pesava mais do que 5 kg, embora não tenha sido descartado um aumento durante o trabalho de desenvolvimento em andamento, que deve envolver mais testes na pista durante os eventos finais da F1 em 2024.

Para compensar o peso adicional nas corridas em que o limite de temperatura extrema é atingido, é provável que o requisito de peso mínimo para o carro e o piloto aumente de acordo, com o limite atualmente definido em 798 kg, mas que deve subir para 800 kg em 2025.

O dispositivo pode ser instalado na estrutura lateral do cockpit e na carroceria ou no próprio cockpit, a depender do conforto de cada piloto.

Sabe-que o piloto envolvido no teste relatou que o sistema realmente teve os resultados pretendidos em termos de resfriamento, embora não se saiba quanto tempo a sessão durou, já que a uma hora no México foi bem complicada.

Como o sistema pode ser produzido de forma diferente no futuro

Além do desenvolvimento do protótipo do sistema, uma análise do Motorsport.com sobre as regras técnicas atuais e futuras da F1 sugere que as equipes poderão desenvolver suas próprias versões do protótipo da FIA.

Fontes também sugeriram que as especificações poderiam ser liberadas por meio de patentes para sistemas de resfriamento a serem fabricados por fornecedores externos e, em seguida, comprados para serem instalados quando necessário pelas equipes.

Carlos Sainz, da Scuderia Ferrari, coloca um colete de resfriamento na garagem Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Na verdade, os atuais regulamentos da F1 já preveem um sistema de resfriamento do piloto que "pode fazer uso do calor latente da vaporização ou da sublimação de uma substância".

A energia térmica armazenada também deve ser permitida nos projetos dos novos sistemas, desde que o dispositivo não possa ser usado de alguma forma como uma forma adicional de resfriamento do motor.

Portanto, em teoria, as equipes de F1 poderiam instalar um tanque de refrigeração contendo uma substância já resfriada que é bombeada através de tubos para o colete de resfriamento do piloto, em vez de usar o método do bloco de gelo já testado.

O Motorsport.com apurou que as equipes também poderiam implantar um sistema totalmente diferente que, em vez disso, alimentaria o ar resfriado no macacão de corrida do piloto por meio de um sistema de ventilador para obter o mesmo efeito de resfriamento.

As equipes também poderão usar um ventilador para fornecer ar para o condensador necessário no tanque de refrigeração para o sistema de bomba de resfriamento de líquido.

Qualquer que seja o sistema escolhido pela equipe, as regras exigirão que ela use apenas ar, água ou determinados produtos químicos diluídos em água para melhorar a condutividade térmica. O gelo seco é expressamente proibido.

A partir de 2025, as equipes também poderão abrir um 'buraco' adicional para direcionar o ar diretamente para o piloto - seja através do piso ao redor do cockpit ou do bico - que não deve exceder uma área total de 1000 mm².

Além disso, as regras da F1 já incluem uma ressalva para o uso de "trajes de resfriamento ou balaclavas", de acordo com o Artigo 14.6.3 das regras atuais, que também está incluído para os próximos pilotos em 2026.

Mas essas roupas devem atender aos códigos existentes da FIA sobre equipamentos e "só podem usar líquidos de arrefecimento que sejam comprovadamente seguros para exposição à pele", de acordo com a regra em questão.

Por que o dispositivo é necessário

O desenvolvimento do protótipo do sistema de resfriamento do piloto segue a promessa da FIA de adaptar suas regras de segurança após o evento de 2023 no Catar, onde os pilotos sofreram consideravelmente durante toda a etapa, que ocorreu em temperaturas noturnas entre 31 e 32°C.

As temperaturas diurnas também foram sufocantes em uma pista onde seu layout técnico e de alta velocidade significa que os pilotos também estão sujeitos a forças G elevadas e sustentadas, que colocam uma pressão especial em seus estômagos quando amarrados em um cockpit de F1.

Durante o GP do Catar de 2023, o piloto da Williams, Logan Sargeant, retirou-se da corrida com insolação, o piloto da Alpine, Esteban Ocon, vomitou em seu capacete e o piloto da Aston Martin, Lance Stroll, desmaiou brevemente.

A FIA prometeu imediatamente "ação material agora para evitar a repetição desse cenário" em um comunicado divulgado em outubro passado, quando o evento de 2023 foi realizado em uma época do ano significativamente mais quente do que as temperaturas esperadas para a corrida de 2024 no Catar, que será realizada no início da próxima semana.

Quando a corrida inaugural da F1 no circuito de Losail ocorreu em 2021, em 21 de dezembro daquele ano, a temperatura era de 26°C durante todo o tempo.

A ideia inicial de incluir o ar-condicionado no sistema de resfriamento obrigatório foi declarada "desnecessária" pelo piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, quando ele foi questionado sobre a ideia após o GP da Hungria de 2024.

"Esta é a F1", acrescentou o sete vezes campeão mundial. "Sempre foi assim. É difícil nessas condições".

"Somos atletas muito bem pagos. E você tem que treinar muito para ter certeza de que pode suportar o calor, no final das contas".

"É difícil. Não é fácil, especialmente quando se vai a lugares como Catar e Cingapura. Mas acho que não precisamos de uma unidade de ar condicionado no carro".

Embora as condições mais frias esperadas para o Catar reduzam a demanda dos pilotos, o desenvolvimento desse sistema representa um passo positivo para a FIA em um período em que os competidores têm sugerido consistentemente que seu feedback não está sendo incorporado à forma como a F1 é conduzida.

MARTÍN CAMPEÃO em ANO HISTÓRICO! Bagnaia vai DEFINHAR? A final de 2024, MotoGP 2025 e DIOGO MOREIRA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast traz tudo sobre a final da MotoGP e o ano de Diogo Moreira!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!