Nesta quinta-feira, foi disputado o segundo de três dias de pré-temporada 2025 da Fórmula 1, no Bahrein. E, após o britânico Lewis Hamilton liderar a sessão matinal barenita com a Ferrari, foi a vez do antecessor do inglês na Scuderia ser o mais veloz: Carlos Sainz, da Williams, foi o líder na tarde / noite.

Além do espanhol ex-Ferrari, foram para a pista na tarde / noite de Sakhir o britânico Lando Norris (McLaren); o monegasco Charles Leclerc (Ferrari); o neozelandês Liam Lawson (Red Bull); o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); o canadense Lance Stroll (Aston Martin); o australiano Jack Doohan (Alpine); o britânico Oliver Bearman (Haas); o francês Isack Hadjar (RB) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber).

Ainda com ameaça da chuva no deserto, a sessão vespertina / noturna de Sakhir começou com Sainz batendo o tempo estabelecido por Hamilton pela manhã, com o espanhol marcando 1min29s366, pouco menos de 0s3 mais rápido que Lewis. Mais tarde, o piloto da Williams melhorou para 1min29s348.

Depois, Leclerc se aproximou da marca de seu novo companheiro, na terceira posição, a 0s052 do inglês. Bortoleto foi à pista para dar voltas rápidas mais cedo do que na quarta-feira e, nos primeiros giros, já bateu o tempo matutino do companheiro alemão Nico Hulkenberg, fazendo 1min31s057, em 12º.

Sainz trouxe um pouco de emoção quando decorridas 1h10min, após rodar na curva 1, mas sem grandes consequências. Quase 30min depois Doohan também rodou. Na sequência, foi a vez de Leclerc, na curva 0. Todos sem grandes problemas. Mas os incidentes foram ocasionados pela chuva que voltava à pista.

Faltando 1h24min para o fim do segundo dia de pré-temporada, Gabriel deu uma pequena escapada, mas controlou bem o carro e seguiu normalmente na sessão, sem maiores intercorrências. Enquanto isso, o circuito de Sakhir seguia como palco de pequenas gotas de chuva, sem prejuízo à atividade.

Com pouco menos de 1h para o encerramento da sessão derradeira do dia, o top 3 seguia inalterado: Sainz à frente de Hamilton e Leclerc, respectivamente. As cinco primeiras posições eram fechadas, na ordem, pelos ingleses da Mercedes, com George Russell superando o novato italiano Kimi Antonelli.

No fim das contas, a hora final da sessão foi dedicada às simulações de corrida por parte das equipes e o topo da tabela de tempos ficou inalterado, com Sainz batendo os pilotos de sua ex-equipe e voltando a se destacar com a Williams, pela qual fechou o top 5 da quarta-feira.

Stroll foi sexto, à frente de Lawson, que havia tido problemas na pressão d´água de seu motor na manhã -- o atual tetracampeão consecutivo Max Verstappen não correu nesta quinta, mas fica na pista durante toda a sexta-feira. Bortoleto focou no long run e caiu para 15º, uma posição à frente de Hulkenberg.

1 Carlos Sainz (WILLIAMS) GAP 1:29.348 2 Lewis Hamilton (FERRARI) +0.031 1:29.379 3 Charles Leclerc (FERRARI) +0.083 1:29.431 4 George Russell (MERCEDES) +0.430 1:29.778 5 Andrea Kimi Antonelli (MERCEDES) +0.436 1:29.784 6 Lance Stroll (ASTON MARTIN) +0.881 1:30.229 7 Liam Lawson (RED BULL) +0.904 1:30.252 8 Jack Doohan (ALPINE) +1.020 1:30.368 9 Pierre Gasly (ALPINE) +1.082 1:30.430 10 Isack Hadjar (RACING BULLS) +1.327 1:30.675 11 Fernando Alonso (ASTON MARTIN) +1.352 1:30.700 12 Yuki Tsunoda (RACING BULLS) +1.445 1:30.793 13 Oscar Piastri (MCLAREN) +1.473 1:30.821 14 Lando Norris (McLAREN) +1.534 1:30.882 15 Gabriel Bortoleto (SAUBER) +1.709 1:31.057 16 Nico Hülkenberg (SAUBER) +2.109 1:31.457 17 Esteban Ocon (HAAS) +3.723 1:33.071 18 Oliver Bearman (HAAS) +5.024 1:34.372

