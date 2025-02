Christian Horner quer retorno dos motores V10 na F1

Christian Horner diz que veria com bons olhos o retorno dos motores V10 à Fórmula 1. No início deste mês, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, considerou que a F1 deveria considerar a possibilidade de voltar a usar motores convencionais movidos a combustíveis sustentáveis.

Os carros de F1 usarão combustível totalmente sintético a partir do ano que vem, como parte de uma mudança de regulamento que prevê a introdução de uma nova unidade de potência. Os carros terão uma divisão 50/50 entre um motor de combustão interna V6 e um motor elétrico MGU-K.

No entanto, Horner, cuja equipe taurina dará início à nova era com motores Red Bull Powertrains em parceria com a Ford, preferiria voltar a usar V10s no futuro.

"Pessoalmente, do ponto de vista esportivo, analisando qual deverá ser o futuro motor da Fórmula 1 após a próxima geração, acho que, particularmente com a forma como o combustível sustentável está sendo usado, ele abre todos os tipos de oportunidades".

"Inadvertidamente, acabamos com um motor muito, muito caro e muito complexo a partir de 2026".

"Acho que o purista que há em mim adoraria voltar a um V10 feito de forma responsável, com combustível sustentável".

"Se isso fosse reintroduzido; o som das corridas de GP, é um conceito interessante e que certamente deve ser buscado após o atual conjunto de regulamentações".

Christian Klien, Red Bull Racing RB1, lidera David Coulthard, Red Bull Racing RB1 Foto de: Mark Capilitan

O mais cedo que a F1 poderia voltar aos V10s seria em 2030 e há um apoio crescente a um motor de aspiração natural.

Na semana passada, Ben Sulayem fez uma postagem nas mídias sociais: "O lançamento da F1 em Londres nesta semana provocou muitas discussões positivas sobre o futuro do esporte".

"Enquanto aguardamos ansiosamente a introdução dos regulamentos de 2026 sobre chassi e unidade de potência, também devemos liderar as futuras tendências tecnológicas do esporte a motor".

"Devemos considerar uma série de direções, incluindo o som estrondoso do V10 funcionando com combustível sustentável".

"Seja qual for a direção escolhida, devemos apoiar as equipes e os fabricantes para garantir o controle de custos nas despesas de pesquisa e desenvolvimento".

BORTOLETO À FRENTE DE HAMILTON e NORRIS LÍDER: tudo do 1º DIA da PRÉ-TEMPORADA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!