Em suas primeiras voltas com a Ferrari nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, na quarta-feira (26), Lewis Hamilton completou um programa intenso sem buscar o tempo mais rápido. O heptacampeão e Charles Leclerc preferem esperar para ter um desempenho competitivo.

Depois da manhã, Hamilton passou o bastão para Leclerc, com a dupla completando 141 voltas no circuito de Sakhir, no total de 763 km. Cada piloto teve o mesmo programa, concentrado na coleta de dados e na verificação da correlação entre a pista e a fábrica.

Depois de 70 voltas, Lewis Hamilton estabeleceu o melhor tempo de 1min31s834 na borracha C3, o 13º mais rápido do dia. Esse não é o momento de buscar desempenho, mas o britânico nos garantiu que se sentiu confortável ao volante do SF-25.

"Os testes são sempre empolgantes", resumiu ele no final do dia. "É a primeira vez que você vê o que todos desenvolveram e pode começar a ter uma ideia do carro e do ano que está por vir".

"Estar aqui com a Ferrari e o SF-25 pela primeira vez é uma sensação incrível. No momento, estamos nos concentrando em experimentar coisas diferentes, coletando muitos dados e nos familiarizando com o carro, e já aprendemos muito".

"É muito cedo para realmente entender o desempenho, mas tudo está indo bem e a equipe está trabalhando o máximo possível para otimizar cada stint".

"Ainda há muito a fazer nos próximos dias para ajustar nosso programa e entender o carro da melhor forma possível, mas, por enquanto, estou ansioso para voltar à pista amanhã".

Uma sessão sem surpresas desagradáveis

Charles Leclerc tinha o mesmo plano de corrida que Lewis Hamilton. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc completou 71 voltas com o melhor tempo de 1min30s878, também com pneus C3, terminando em quarto lugar na tabela de tempos.

"É ótimo estar de volta à pista", disse o monegasco. "Toda a equipe se dedicou muito ao projeto SF-25 durante as férias de inverno [intertemporadas], e é empolgante finalmente começar a trabalhar".

"É sempre positivo ter uma sessão tranquila em nosso plano de corrida, embora, é claro, ainda seja muito cedo para tirar conclusões sobre nosso desempenho. Analisaremos nossos dados de hoje e usaremos o que aprendemos quando voltarmos ao trabalho amanhã".

