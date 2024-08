Logan Sargeant vem sofrendo pressão para ser substituído na Fórmula 1, principalmente depois da forte batida que causou no terceiro treino livre na Holanda, no último sábado. O piloto norte-americano, no entanto, não está 'nem aí' para o que está sendo dito.

De acordo com a publicação alemã, Auto Motor and Sport, James Vowles, chefe da Williams, teria perdido a paciência de vez com Logan e estaria à procura de algum nome para substituí-lo já na próxima etapa, em Monza.

Lembrando que seria apenas um contrato de seis meses, uma vez que o time de Grove já tem seu line-up definido para 2025: Alex Albon ao lado de Carlos Sainz.

Ao ser questionado após a corrida em Zandvoort sobre todos esses rumores de que deixaria a equipe, Sargeant foi curto e enfático nas respostas: "Eu escuto isso todo fim de semana, então não é nenhuma novidade e eu não poderia me importar menos".

LANDO ERRA largada MAS AMASSA RBR DE MAX e vence! TEM BRIGA? Leclerc 3º. Genz/Motta analisam Holanda

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!