Cada vez mais pessoas estão expressando sua opinião de que a saída de Adrian Newey poderia abalar a Red Bull até os alicerces, uma vez que a retirada de uma pessoa tão vital poderia iniciar uma reação em cadeia, o que poderia levar à demissão de outros.

Bicampeão da Fórmula 1, Mika Hakkinen confirmou a afirmação de Zak Brown de que muitos engenheiros talentosos pretendem dizer adeus à Red Bull, pois perderam uma base sólida, o que tem um efeito muito negativo na motivação.

“Em primeiro lugar, devido ao seu impacto e se as pessoas chave decidirão seguir esta decisão”, Hakkinen expressou a sua opinião no site Unibet e depois discutiu as consequências do processo.

“Deve-se levar em conta que a equipe pode ser desestabilizada por um acontecimento tão grave. Quando uma equipe perde uma figura-chave, outra pessoa tem que ocupar essa função imediatamente, caso contrário haverá caos.”

O “finlandês voador” também mencionou na sua análise que tem a certeza de que a confiança de Max Verstappen na sua equipe diminuiu, razão pela qual ouvimos cada vez mais notícias de que o holandês pode ir para a Mercedes, que pode fazer bem a preparação para 2026.

“Adrian já começou a pensar no projeto do próximo ano, mas não estará lá para finalizá-lo ou entregá-lo, e o que mais preocupa Max é a perspectiva de Adrian trabalhar em outra equipe no próximo ano. Não é coincidência que o nome do holandês esteja cada vez mais próximo da Mercedes em 2025.”

