O chefe da Red Bull, Christian Horner, diz que não está preocupado com o fato de que alguns de seus funcionários estão negociando com outras equipes de Fórmula 1. Ele aproveitou ainda para rebater Toto Wolff, da Mercedes para dizer que é o austríaco quem deveria estar preocupado com a perda de pessoal, já que o próprio time de Milton Keynes 'roubou' 220 pessoas da divisão de motores da rival.

Ao longo do fim de semana em Miami, veio à tona a informação de que vários nomes importantes da Red Bull, incluindo o diretor esportivo de longa data Jonathan Wheatley, estão sendo cortejados pelos rivais.

O CEO da McLaren, Zak Brown, disse que sua equipe está vendo "um aumento no envio de currículos vindos de lá", suspeitando que a saída do projetista Adrian Newey crise um efeito dominó que culminaria com o desmonte da Red Bull, sendo uma consequência da briga de poderes entre o lado austríaco e o lado tailandês na marca de bebidas energéticas.

Mas, Horner diz não estar preocupado sobre os rumores sobre uma possível saída de boa parte de sua equipe sênior, revelando que a Red Bull Powertrains 'roubou' mais de 200 pessoas da divisão de motores da Mercedes (HPP).

"Não tenho nenhuma preocupação. Claro, sempre há movimentação entre as equipes. Não sei quantas pessoas nós ou a RB pegamos da McLaren neste ano. A Mercedes, nós pegamos 220 pessoas da HPP para a Red Bull Powertrains".

"Então, quando estamos falando sobre perder pessoas, eu ficaria mais preocupado com os 220 do que um ou dois aqui".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Horner diz que é "inevitável" que Brown e Wolff tentassem inflar o caso através da imprensa.

"Acho que é inevitável. Os dois envolvidos, eles falam muito. Mas não vou ser sugado para o meio disso. Eu ficaria mais focado nos próprios problemas que Toto tem se eu fosse ele".

A Red Bull insiste que o envio de currículos para outras equipes faz parte do ciclo comum de renovação de contratos, com o de Wheatley chegando ao fim logo e ele tendo o desejo de se tornar chefe de equipe caso a oportunidade apareça.

Segundo apurado pelo Motorsport.com, a equipe recentemente estendeu o contrato de outros nomes importantes, como o chefe de aerodinâmica Enrico Balbo e o chefe de performance de engenharia Ben Waterhouse. Mais cedo neste ano, o diretor técnico Pierre Waché também garantiu uma extensão.

NORRIS vence 1ª, mas RBR está AMEAÇADA em 2024? Wolff IRONIZA chefão taurino, a F1 pós-Miami e mais

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST #9 - Tudo sobre as novas regras da MotoGP para 2027 e a prévia do GP da França

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!