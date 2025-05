Apesar do progresso do FW47, a Williams não mudou o curso de seus planos e já interrompeu o desenvolvimento do carro de 2025 no túnel de vento, embora ainda haja novidades, para se concentrar nos regulamentos da Fórmula 1, que começam em 2026.

Desde a chegada de James Vowles ao comando da equipe de Grove, o objetivo tem sido claro: não se trata de obter resultados imediatos, mas de olhar para frente, melhorar constantemente e crescer a longo prazo.

Parte dessa abordagem se traduziu em investimento em infraestrutura, com novas ferramentas introduzidas na fábrica para fechar uma lacuna tecnológica acumulada ao longo de quase duas décadas. Entretanto, não são apenas as instalações que são necessárias: as pessoas certas também são necessárias.

Por esse motivo, a Williams sempre afirmou que está focada no próximo ano, pelo menos até que as novas regulamentações de 2026 sejam definidas. Elas representam uma oportunidade real de começar do zero e começar a colher os benefícios reais dos investimentos feitos nos últimos anos - que, na verdade, já estão começando a dar frutos.

Na verdade, o FW47, o monoposto desta temporada, está se mostrando sólido e confiável, tanto em termos de desempenho quanto de qualidade de construção - um dos aspectos enfatizados por Vowles antes mesmo de vê-lo na pista, sabendo que o progresso seria geral.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox - Getty Images

No entanto, apesar do fato do carro estar lutando no topo do meio do pelotão - tanto que atualmente ocupa a quinta posição no campeonato de construtores - a Williams confirmou que não tentará defender seus resultados de 2025 a todo custo. O foco permanece firme em 2026 e nos novos regulamentos, sem desvios do plano inicial.

Em uma luta no meio do grupo, que muitas vezes é disputada em centésimos de segundo em vez de décimos, teria sido muito tentador estender o desenvolvimento do carro de 2025. Até porque muitas equipes interromperão seus programas atuais mais cedo para concentrar recursos no futuro.

Por um lado, essa escolha representa uma vantagem competitiva para a Williams, que não perderá meses de tempo de desenvolvimento para seus rivais. Por outro lado, a tentação de defender a quinta posição por mais tempo - considerando também o prêmio em dinheiro no final do ano, que pode valer vários milhões de dólares - era real.

Mas a equipe britânica optou por não se envolver nessa batalha, interrompendo o desenvolvimento do FW47 para se dedicar totalmente a 2026.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A equipe de Grove está crescendo, mas também adotou uma nova abordagem, abandonando a mentalidade orientada para resultados de curto prazo da qual Vowles sempre quis se distanciar. "Se fosse necessário, eu mesmo teria tirado o carro do túnel de vento. Só há uma maneira de vencer: você não pode ficar preso no presente", explicou.

"Sejamos realistas: estávamos com problemas porque, durante 20 anos, só pensamos no curto prazo. Em parte por motivos econômicos, em parte por outros motivos. Mas, para construir bases sólidas, precisamos de investimentos que visem pelo menos cinco anos no futuro", acrescentou o chefe de equipe. Um dos pontos repetidos por Vowles foi que a Williams, em vários aspectos estruturais, estava vinte anos atrás da concorrência.

O fato de que até 2023 eles ainda estavam gerenciando todos os componentes com uma planilha do Excel é apenas o exemplo mais emblemático de uma situação complicada. No entanto, o progresso feito em muitas áreas permitiu um enorme avanço.

Alex Albon, Williams Foto de: Peter Fox - Getty Images

"Não foi nada difícil decidir ir para 2026", continuou Vowles. "Um dos motivos pelos quais aceitei esse trabalho é que, desde o início, tivemos uma conversa muito transparente: precisaríamos desses prazos, desses investimentos, e não seríamos movidos por ganhos de curto prazo. Tudo já havia sido compartilhado e aprovado".

Uma conversa que envolveu não apenas a propriedade, mas também os patrocinadores que decidiram apoiar o projeto.

Isso não significa que 2025 tenha sido abandonado. Alguns desenvolvimentos ainda virão, resultado do trabalho já concluído antes do FW47 ser retirado do túnel de vento. Isso é completamente normal, pois certos componentes levam semanas - ou até meses - para serem aprovados, e é também por isso que é crucial realizar essa etapa do campeonato em termos de pontos.

Além disso, ainda há espaço para melhorias no que diz respeito à configuração. Certas características de pilotagem, em particular aquelas que Carlos Sainz criticou nas seções de baixa velocidade - uma marca registrada da Williams nos últimos anos - não serão resolvidas em 2025, pois exigiriam investimentos que a equipe não pretende manter nesse carro, apesar do progresso já feito.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Lars Baron - Motorsport Images

"Se eu tivesse que usar uma escala de classificação, no passado era um problema de 8 ou 9 em 10, agora estamos em um 4 graças às melhorias. A meta é chegar a 0. Em outras palavras, estamos melhorando a situação, mas ainda não a resolvemos completamente".

No entanto, Vowles continua convencido de que a equipe ainda pode maximizar o potencial do pacote atual trabalhando na configuração: "O carro ainda tem algumas características que não correspondem às expectativas. O equilíbrio ainda não é ideal para os pilotos e, até certo ponto, estamos limitados pelas ferramentas disponíveis no momento'.

"Alguns aspectos já podem ser corrigidos este ano, mas outros exigem uma mudança de direção em vista do futuro. Acho que podemos "tapar" certos problemas, mas não resolvê-los em sua raiz. Podemos colocar remendos, mas não curar completamente o problema em 2024", conclui.

