Depois de 12 anos com a Mercedes, Lewis Hamilton tomou a decisão de mudar radicalmente e assinou com a Ferrari para defender a cor vermelha a partir da temporada de 2025 da Fórmula 1. O heptacampeão não está tendo um início fácil com o time de Maranello e, para Sebastian Vettel, o piloto deve demorar um pouco mais antes de entender o comportamento do SF-25.

Hamilton e Vettel entraram na F1 em 2007 e protagonizaram diversas batalhas em pista ao longo dos anos. Enquanto o britânico ganhou seu primeiro campeonato com a McLaren, o alemão deixou seu nome na história ao se tornar tetracampeão entre os anos de 2010 e 2013.

À época, Hamilton assistiu à ascensão de Vettel, mas sua transferência para a Mercedes virou o jogo. A dupla fez história na F1 ao terminar no pódio juntos 56 vezes. Com a aposentadoria de Sebastian, a rivalidade deu lugar ao respeito mútuo.

Agora, o britânico defende as cores da penúltima equipe de Vettel e já recebeu conselhos anteriores sobre como trabalhar com o time italiano.

Agora, o tetracampeão comentou o assunto mais uma vez, defendendo que a adaptação de Lewis "depende de muitos fatores" e que encontrar a química perfeita pode demorar pelo menos até a pausa no meio do ano.

"Isso depende de muitos fatores. Na minha época, a configuração do carro era completamente diferente, mas consegui me adaptar com relativa rapidez".

"Mas, no final, pessoas diferentes, ambiente diferente, idioma diferente, cultura diferente... Todas essas coisas surgem de repente e a reação de cada um pode ser diferente. Algumas pessoas se adaptam mais rapidamente, outras mais lentamente".

"O talento de Hamilton é inegável. Ele tem tudo o que é preciso. Mas o período de adaptação é normal. Nada está perdido".

"Se o progresso for na direção certa, a Ferrari poderá estar em um lugar muito diferente. No ano passado, eles estavam muito fortes e por pouco não venceram o campeonato de construtores. Portanto, no momento, seria errado descartar toda a equipe, ou mesmo os dois pilotos".

O chefe da equipe, Fred Vasseur, não escondeu sua felicidade depois que assinou com Hamilton no ano passado. Os dois trabalharam juntos na época de GP2 e o francês acredita que o heptacampeão era o nome mais forte para acabar com a seca de campeonatos da Ferrari desde 2008.

Mas as coisas não saíram como o esperado. Hamilton está tendo dificuldades para se relacionar com seu novo companheiro de equipe, Charles Leclerc, e está pedindo configurações diferentes, o que sugere que ele ainda não está tão confortável no carro quanto o monegasco.

Hamilton, que fez um grande esforço para se adaptar à Ferrari antes da temporada, pode ter subestimado o tempo que levaria para se acostumar com o novo ambiente. O piloto está muito atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri, enquanto a Ferrari tem uma diferença de 110 pontos para compensar com a McLaren.

