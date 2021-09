F1: Schumacher: "Mazepin quer me vencer a todo custo"

Mick Schumacher está irritado. Não com o carro da Haas, mas com quem está pilotando na garagem do lado. O alemão sente que Nikita Mazepin, companheiro de time, tenta vencê-lo a todo custo e não se preocupa com as consequências.

Schumacher terminou o GP da Holanda em 18, última colocação. Ele teve que fazer uma troca na asa frontal logo no início da corrida, terminando 3 voltas atrás do 17º. Já Mazepin não completou, abandonando na volta 41. Para o alemão, a corrida foi "ok".

"Eu acho que a experiência na pista foi ok, de novo teve algumas situações com meu colega de equipe por alguma razão que eu não entendi. Mas acho que é assim que as coisas são."

Entretanto, se Mazepin espera ficar bem com o colega de Haas, está esperando errado. Mick não vê que a situação possa ser consertada.

"Não acho, para ser sincero. Parece que ele tem algo na cabeça dele em querer, de qualquer maneira, me vencer. Isso é ok, eu não tenho nada contra ele, mas acho que se chegamos em um ponto onde você se defende agressivamente contra um colega de time quando não tem nada para ganhar, talvez não seja a abordagem certa.

Ao ser perguntado se o cenário de comparação entre colegas de time no carro mais lento é o motivo, Mick afirmou que ainda assim não justifica uma atitude agressiva.

"Sim, mas não justifica ele me jogar no muro e basicamente me empurrar para o pitlane. Eu acho novamente que não é o caminho certo e nós vamos, provavelmente, conversar isso com o time", encerrou o alemão ao citar algumas atitudes de Mazepin. Atitudes estás já vistas também no seu tempo de F2.

F1 AO VIVO: Verstappen vence QUEDA DE BRAÇO com Hamilton em BRIGA ESTRATÉGICA na Holanda; veja debate

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music