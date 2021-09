Max Verstappen disse que "nunca é fácil" atender as expectativas dos fãs no GP da Holanda, mas que se manteve "muito focado" para vencer em casa.

Verstappen teve uma vitória dominante neste domingo e recuperou a liderança do campeonato. A Red Bull usou uma estratégia de dois pits e reagiu bem contra as tentativas de undercut da Mercedes, garantindo a vitória do piloto holandês no primeiro GP da Holanda desde 1985.

Verstappen saiu do seu carro ovacionado pela torcida e "vestiu" a bandeira da Holanda no pódio.

"Eu sei que os fãs sempre tem grandes expectativas quando você chega aqui", disse Verstappen. "Claro que eles querem que você vença, mas nunca é fácil chegar aqui. Acho que você viu o ano, quando a Mercedes e nós estamos tão próximos, você chega aqui e vence."

"Claro que eu já estava muito feliz com a pole, agora também venci a corrida. O que foi crucial hoje foi a largada e depois na corrida, manter a distância para que eles não fizessem o undercut."

"Mas um sentimento incrível de vencer na frente dos fãs e também o Rei [da Holanda] estava assistindo com a família. Um dia incrível."

Mas Verstappen disse que ele foi capaz de se manter focado apesar dos compromissos com a mídia e outras atividades no fim de semana da corrida em seu país natal.

"Eu sei que eu tinha que focar na direção. E isso eu consegui mas é claro que tem mais distrações, especialmente quando você está no grid e tem mais um público. Eu acho que somos profissionais o bastante para apenas focar no nosso trabalho assim que entramos no carro."

"Foram 72 voltas forçando aqui. Foi satisfatório. É, foi legal!"

