Mercedes admitiu que errou na estratégia na luta contra a Red Bull no GP da Holanda. A corrida foi vencida por Max Verstappen e os pilotos da equipe alemã fecharam o pódio.

Verstappen largou bem, mantendo vantagem logo no início. Apesar de Hamilton ficar próximo do holandês, não havia como ultrapassar na pista. A única possibilidade de Lewis passar Verstappen seria com um undercut e deixar o Valtteri em uma estratégia alternativa.

Bottas tentou fazer uma parada funcionar, mas não conseguiu controlar os desgastes do pneu por muito tempo. Assim, ele acabou se afastando de Verstappen.

Hamilton acabou não tendo a oportunidade de passar o Verstappen, com a tentativa do segundo pit o lançado no meio de tráfego que já haviam levado volta do inglês.

Em entrevista para a Sky Sport, Toto Wolff assumiu que a Red Bull tinha simplesmente o carro mais rápido em Zandvoort - que eles erraram o timing da segunda parada.

"Nós sentimos o cheirinho de um undercut ali", disse Wolff. "Mas nós não acertamos o timing. No fim, você sempre está mais esperto. Nós não esperávamos que a Red Bull fosse nos pneus duros porque o desempenho era desconhecido.

"Eu acho que os pneus duros eram uma aposta. Você pode ver que nas Ferraris estava indo muito bem, mas era um território desconhecido para nós porque nenhum de nós usamos."

