Carregar reprodutor de áudio

Lance Stroll foi punido com a perda de três posições pelo acidente com Nicholas Latifi na Classificação do GP da Austrália. O piloto da Aston Martin foi considerado culpado pela batida, que aconteceu entre as curvas 5 e 6 do circuito durante o Q1. O acidente causou também uma bandeira vermelha.

Os dois pilotos estavam em voltas de aquecimento, buscando as suas voltas finais, e trocavam de posições na pista. Latifi tentou passar Stroll por dentro alguns metros antes da curva 6, mas foi tocado na sua roda traseira pela Aston Martin.

Logo após o acidente, os dois pilotos culparam um ao outro pelos rádios de suas equipes. Os comissários confirmaram que a batida seria investigada após a sessão.

Terminada a investigação, Stroll foi considerado culpado pelo acidente, sendo punido com três posições no grid de largada da corrida. O impacto real da punição será inexistente, afinal Stroll já era o último colocado no Q1 antes do toque com Latifi.

Stroll também ganhou dois pontos na sua Superlicença. No total, o piloto da Aston Martin está com sete pontos nos últimos 12 meses

"Ele tentou me ultrapassar do nada em uma parte bem estranha do circuito", disse Stroll após o acidente. "Ele tenta me ultrapassar de repente e fica mais estreito (o trecho da pista) conforme o circuito vai para a direita. Um incidente ridículo", completou.

Latifi disse que estava "bem claro" quem era o culpado. "Eu deixei ele passar porque ele forçava abrir a volta, pelo menos foi o que me falaram. Então eu vi que ele abortou a volta, logo eu tentei seguir com a minha própria preparação. Eu fui tentar ultrapassá-lo. Havia um grande espaço e, assim que passo por ele, por algum motivo, ele decide virar. Está bem claro para mim [o culpado] no vídeo", encerrou o piloto da Williams.

Quem está na briga em Melbourne? Chuva pode trazer surpresas?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: