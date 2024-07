Depois do anúncio da renovação de contrato com a Red Bull na Fórmula 1, as performances de Sergio Pérez foram 'ladeira abaixo', basta comparar a quantidade de pontos que o mexicano somou nas últimas seis corridas em comparação com seu companheiro de equipe, Max Verstappen.

De Ímola até o GP da Grã-Bretanha do último domingo, Pérez somou apenas 15 pontos, enquanto o tricampeão mundial acumulou 119 tentos.

CORRIDA PONTOS Ímola 4 Mônaco 0 Canadá 0 Espanha 4 Áustria 7 Inglaterra 0

Ou seja, dos 150 pontos disponíveis nas últimas seis corridas, o mexicano levou 10% dos pontos (considerando os 25 da vitória, sem a bonificação pela volta mais rápida). Essa falta de presença na zona de pontuação, coloca Pérez em situação de risco.

De acordo com fontes, a Red Bull pode rasgar o contrato do mexicano se ele ficar 100 pontos atrás do companheiro de equipe em dois momentos: nas férias de agosto e o fim da temporada. No momento, ele está 137 tentos atrás.

A equipe de Milton Keynes e o mexicano assinaram um vínculo de mais dois anos, indo até 2026, contudo, as cláusulas de desempenho podem fazer com que essa parceria chegue ao fim antes desse prazo.

