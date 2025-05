Apesar de estar apenas em sua terceira temporada na Fórmula 1, Oscar Piastri está provando ser uma espécie de revelação. O australiano passou de novato a jogador de equipe e a líder do campeonato, e o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, acredita que essa transformação não pode ser atribuída apenas a um carro dominante.

Piastri entrou na F1 com uma espécie de nuvem sobre sua cabeça. Substituiu um favorito dos fãs, Daniel Ricciardo, na McLaren, e sua nomeação para a equipe quase foi parar no tribunal, enquanto duas empresas brigavam por seu talento. Isso fez com que muitos questionassem se ele realmente poderia estar à altura da fama.

Mais de 50 corridas depois, essas perguntas foram respondidas e o australiano está 16 pontos à frente de seu companheiro de equipe Lando Norris no topo da classificação da F1. É claro que, em comparação com as temporadas anteriores, quando Piastri era segundo colocado em relação a Norris, a McLaren deu um passo impressionante neste ano. Em vez de lutar para ficar entre os cinco primeiros, como aconteceu no início do ano passado, o time de Woking está provando ser uma força dominante até agora em 2025.

No entanto, o chefe Andrea Stella, diz que o salto de Piastri para a frente do pelotão não pode ser totalmente atribuído ao novo MCL39: "Olhando para a forma como Oscar está dominando e gerenciando a degradação dos pneus no momento, não há como essa melhoria vir só do carro", disse após o GP de Miami.

Antes, o autraliano tinha dificuldades com o gerenciamento de pneus em suas corridas, mas Stella agora acredita que essa é uma área importante em que o Piastri melhorou para aumentar sua capacidade de corrida.

"A única maneira de explorar as melhorias que fizemos no carro é quando o piloto entende de alguma forma o que fazer com o carro", disse Stella.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Fadel Senna - AFP - Getty Images

"Isso aconteceu não por acaso ou porque Oscar está ficando um pouco mais velho, mas porque os engenheiros trabalharam muito para entender o estilo de pilotagem, como você danifica os pneus e como pode evitar que sejam danificados. E, como eu disse, acho que é uma prova da qualidade do trabalho feito por Oscar e pela equipe ao seu redor", exaltou o chefe.

A McLaren não teve problemas com pneus durante toda a temporada de 2025, com Piastri e Norris conseguindo obter mais vida útil da borracha Pirelli em comparação aos rivais - o que levou alguns a especular que ela poderia estar usando água para manter os pneus mais frios.

No entanto, isso não significa que Piastri tenha dado um passo à frente no gerenciamento dos compostos Pirelli, pois Stella diz que isso já ajudou a melhorar os resultados nesta temporada. Em Miami, ele observou que o australiano conseguiu segurar melhor os pneus duros na última sessão, enquanto Lando Norris lutava com Max Verstappen.

O resultado foi que Piastri consolidou a liderança e Norris não conseguiu alcançá-lo nos estágios finais da corrida.

"Para Lando, houve muita perda de tempo nas duas situações com Verstappen, o que poderia ter sido uma situação interessante entre nossos dois pilotos", acrescentou Stella. "Mas tenho certeza de que isso acontecerá nas próximas corridas."

Em termos de outras diferenças entre os dois pilotos, Stella descartou as sugestões de que Piastri era melhor em ultrapassar seus rivais na pista do que Norris, apesar de o australiano ter passado Verstappen na primeira tentativa e o piloto britânico ter feito algumas tentativas de ultrapassagem.

"Não acho que devamos dar muita importância às situações. Acho que, em termos de manobra de ultrapassagem, precisão e determinação, não vejo nenhuma diferença entre nossos dois pilotos", finalizou Stella.

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!