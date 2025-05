Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, está em negociações com a Cadillac para um possível retorno à Fórmula 1, segundo o jornal alemão Bild.

De acordo com o veículo, Schumacher se reuniu com representantes da equipe no último fim de semana, durante o GP de Miami, além de ter ido ao evento de lançamento do logotipo da Cadillac, que fará sua estreia na F1 no ano que vem. Essas conversas fazem parte de uma série de compromissos do alemão com executivos americanos.

O principal nome cogitado para a nova equipe tem sido o do mexicano Sergio Pérez, que foi demitido da Red Bull no fim do ano passado. "Mas quem competirá ao lado dele? É aqui que Mick Schumacher entra em jogo. Os chefes da Cadillac estão procurando experiência e juventude – Schumacher ainda é jovem, mas tem muita experiência na Fórmula 1. E também tem um grande nome que vale muito nos EUA”, escreveu o jornal.

