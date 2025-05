Yuki Tsunoda afirmou que terminar em décimo lugar no GP de Miami de Fórmula 1 estava abaixo de suas expectativas, enquanto se consolava com seu sexto lugar na sprint. Em sua declaração após a corrida chegou a dizer que por mais que não seja onde ele quer estar, não foi um resultado tão ruim.

"Se você olhar para Max, não fui só eu, todos nós tivemos dificuldades, não tivemos ritmo algum. Isso é algo em que temos que pensar. Mas, pelo menos falando por mim, minha confiança com o carro está crescendo lentamente. Também estou começando a entender melhor o carro", disse Tsunoda. "Tenho certeza de que Max já está levando o carro aos seus limites. Mas acho que ainda há muito desempenho que posso tirar das duas corridas, então vou me concentrar no futuro."

Quando perguntado se a sensação no carro foi melhor neste fim de semana, Tsunoda respondeu:

"Pelo menos no carro, sim, foi melhor. Agora está mais claro por que não consegui me sair bem nas rodadas classificatórias e corridas anteriores. Neste GP, com exceção da sprint, tudo foi bastante limpo. Os tempos de volta e o desempenho geral da corrida foram melhores."

"Especialmente na corrida, fui bastante consistente, não tenho certeza se poderia ter feito melhor no momento. Mas foi definitivamente um fim de semana melhor em comparação com as últimas três corridas."

Esteban Ocon, equipe Haas F1, Yuki Tsunoda, equipe Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!