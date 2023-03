Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin confirmou que escalará Lance Stroll para a disputa do GP do Bahrein de Fórmula 1 neste fim de semana.

A etapa abre o campeonato de 2023 da categoria e a presença do canadense era uma dúvida pois o piloto titular da equipe britânica fraturou os punhos antes dos testes de pré-temporada, disputados entre quinta-feira e sábado passados também em Sakhir. Na ocasião, ele foi substituído pelo brasileiro Felipe Drugovich, que 'volta à reserva' na etapa inaugural do ano.

Com isso, Stroll volta à garagem ao lado do espanhol Fernando Alonso, novo contratado da Aston para a F1 2023, substituindo o recém-aposentado Sebastian Vettel. O alemão, aliás, chegou a ser cogitado como um possível substituto do canadense no GP do Bahrein, após declaração do chefe da equipe, Mike Krack, no sábado. Entretanto, já no domingo, o time inglês de Silverstone confirmou que Drugovich seria o substituto de Lance caso o titular não pudesse correr em Sakhir.

Falando sobre os eventos da semana passada já no Bahrein, Stroll disse: "Foi frustrante não estar aqui para a pré-temporada e fiquei desapontado por perder três dias de atividades. Porém, devido à minha lesão, a equipe achou melhor focar na recuperação para que eu estivesse pronto neste fim de semana para a longa temporada à frente".

Apesar de terem sido divulgados poucos detalhes sobre o acidente, Stroll disse que caiu da bicicleta após passar por um buraco.

"Foi um acidente infeliz. Caí da bicicleta quando meu pneu acertou um buraco no chão, mas felizmente o dano não foi significativo, e tive uma bem-sucedida operação no punho direito que resolveu o problema rapidamente".

"Desde então, estou dando o meu melhor com a equipe para garantir que poderei competir no fim de semana. Quero agradecer a comunidade da F1 pelo apoio e privacidade. Agora estou pronto para focar em correr neste fim de semana, algo que mal posso esperar".

O fato é que a Aston chega animada para a prova inaugural deste ano, após bom rendimento na pré-temporada. Alonso foi um dos destaques, ficando em segundo no primeiro dia e em terceiro no segundo.

Além disso, o bicampeão mundial acumulou bastante quilometragem, tendo também elogiado o desempenho do AMR23 em simulações de long run. Agora, resta ver se a performance dos testes de Sakhir é confirmada na temporada de facto.

