O ex-chefe da equipe Alpine, Otmar Szafnauer, acusou os proprietários da Renault de se concentrarem na longevidade de suas próprias carreiras em vez do sucesso da escuderia na Fórmula 1.

Falando no High Performance Podcast, do ex-radialista de F1, Jake Humphrey, Szafnauer falou sobre seu ano e meio como diretor de equipe na Alpine, explicando sua demissão durante o fim de semana do GP da Bélgica de 2023 e a confusão com o contrato de Oscar Piastri, já que o australiano estava no meio do cabo de guerra entre a Alpine e a McLaren.

O romeno-americano afirmou que, antes de se juntar à Alpine para o início de 2022, no lugar do antigo chefe Marcin Budkowski, ele foi informado de que teria o controle necessário sobre todos os departamentos da equipe de F1.

Ao ingressar na equipe, Szafnauer descobriu que não era esse o caso. Em vez disso, vários departamentos respondiam diretamente à diretoria da Renault na França.

"Há algumas coisas que deram errado na Alpine. Uma delas foi que eu não tinha controle sobre toda a equipe: O RH não reportava a mim, mas sim à França".

"O departamento financeiro não reportava a mim. O departamento de comunicações não reportava a mim e o grupo de marketing e o comercial não reportavam a mim".

"E isso, por si só, eu sabia que seria problemático. Antes de aceitar o cargo, todos se reportavam a mim. Quando cheguei lá, não era esse o caso. Achei que conseguiria administrar isso, mas logo percebi que era problemático".

Szafnauer explicou que isso chegou a um ponto crítico quando a equipe perdeu sua reivindicação no caso do Conselho de Reconhecimento de Contratos da F1 para a McLaren por causa de Piastri, pois foi descoberto que o campeão da F2 de 2021 não tinha um contrato válido com a Alpine.

Explicando que o ponto crucial da questão ocorreu em novembro de 2021, meses antes de se juntar à equipe, Szafnauer disse que ele foi colocado lá para ser o bode expiatório por perder Piastri.

"Ele [o contrato] nunca foi assinado. Eu comecei em março. Eu não tinha ideia. Eles não enviaram os documentos do CRB corretamente e nunca assinaram um contrato com eles".

"Naquele mês de novembro, havia um prazo de duas semanas em que isso poderia ter sido feito e não foi. E o CRB, no qual a Alpine perdeu por causa dos registros, foi feito de forma incorreta".

"Publicamos um comunicado à imprensa com minha imagem. E não tinha nada a ver comigo, eu nem estava lá!"

"O departamento de comunicações, que não reportava a mim, achou que era uma boa ideia desviar a atenção da incompetência daqueles que estavam ajudando na época, colocando minha foto no comunicado".

"A pessoa que realmente colocou a foto trabalhou para mim na Force India, então fui até ela e disse: 'você sabe mais do que isso'. E ela disse: 'Desculpe-me, fui instruída a fazer isso'".

"Mas, na época, isso mostrou que havia algumas pessoas na organização da Alpine que não eram confiáveis e que estavam querendo me entregar".

"Eles não estavam trabalhando comigo. E quando você não se importa com o desempenho da equipe, mas sim com sua base de poder mais do que com o desempenho da equipe, é aí que você faz esse tipo de coisa".

"Na Ford, e espero que não seja mais assim, costumávamos dizer que 'a Ford Motor Company não fabricava carros. Ela fazia carreiras1, o que significa que você se preocupa mais com sua carreira".

"E esse não é o caso da Fórmula 1, mas pode ser o caso se você tiver um grupo de pessoas, digamos, do Grupo Renault, que agora está sendo encarregado de uma equipe de Fórmula 1".

"Você não se importa com o desempenho na pista, mas sim com sua carreira. E se esse for o caso, você toma esse tipo de decisão".

