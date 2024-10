Otmar Szaufnauer tem um longo currículo na Fórmula 1, trabalhando com diversos nomes talentosos, inclusive da geração atual do grid. O engenheiro já trabalhou com Rubens Barrichello e, em entrevista ao podcast High Performance, relembrou esse período.

Szaufnauer começou sua carreira na F1 pela BAR em 1998 e saiu do paddock no ano passado, durante o GP da Bélgica, quando foi substituído por Bruno Famin. Por ter sido chefe de diversos pilotos talentosos, Otmar tem muito conhecimento sobre as negociações e como comandar os competidores.

Na entrevista, o ex-chefe da Alpine foi questionado se havia algum piloto que já foi de sua equipe, mas ele não contrataria novamente. Com bom-humor, o engenheiro escolheu o nome de Rubens Barrichello. Não pela falta de talento do vencedor de 11 GPs, mas sim por sua idade.

"Preciso acertar, quem é o mais velho mesmo?", começa com sua brincadeira.

O entrevistador apontou o nome de Fernando Alonso, atualmente com 43 anos e segue defendendo a Aston Martin na F1. Porém, Szaufnauer lembra de Barrichello e dispara:

"Eu trabalhei com Rubens. Oh meu Deus. Ele é tão velho que nunca mais o contrataria".

No entanto, o engenheiro continua explicando o quão preciso o brasileiro era no cockpit e como era trabalhar com ele:

"Ele veio para a Honda, éramos a BAR-Honda na época”, começou. "e estávamos testando em algum lugar. Rubens chegou e disse que o pneu estava se movendo no aro, na frenagem, o pneu estava se movendo".

"Você não consegue sentir que, número um e número dois, a aderência iria acabar antes que o pneu selasse no aro e ele estava inflexível".

Szaufnauer ainda explicou que o time marcou o pneu para entender o que estava acontecendo e notaram que o movimento realmente estava ocorrendo, como o brasileiro indicou.

"Ele se moveu tanto. Com certeza, ele podia sentir. Eu não conseguia acreditar. E não estava se movendo como 180 graus. Estava se movendo alguns graus e ele conseguia sentir".

Barrichello, atualmente, segue competindo na Stock Car e tem 52 anos, mas ainda mostra muito ritmo em pista.

