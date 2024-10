O chefe da Williams, James Vowles, alertou que a temporada 2025 da Fórmula 1 será complicada para a equipe britânica, já que ela se concentrará nos novos regulamentos para o ano seguinte.

Os carros de F1 serão reformulados a partir de 2026, com dimensões menores, peso reduzido, aerodinâmica simplificada e menos dowforce e arrasto.

Não tendo conseguido terminar uma corrida entre os cinco primeiros desde 2017 - além do polêmico GP da Bélgica de 2021 - devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela família Williams, a equipe sediada em Grove vem recebendo o orçamento necessário dos novos proprietários da Dorilton Capital e alcançando as equipes rivais em termos de desempenho e infraestrutura.

2026 será, portanto, uma grande oportunidade para a Williams subir na hierarquia do grid, com a dupla de pilotos Alex Albon e Carlos Sainz, e a equipe está pronta para sacrificar a próxima temporada para fazer isso.

"É a mensagem que Alex e Carlos sabem: 2025 será uma luta, eu acho", disse Vowles ao Motorsport.com. "Não é que você nos verá avançando, mas sim recuando um pouco".

"E, se for o caso, estou ok com isso, porque simplesmente diz que estou investindo no ritmo certo para 2026 em comparação com os que estão ao meu redor. É isso que devemos esperar disso: vamos comprometer 2025. Isso não significa que ficaremos em décimo lugar [no campeonato de construtores], mas será um ano difícil".

Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Após uma temporada de 2023 em que a Williams venceu por pouco a AlphaTauri, atual RB, pela sétima posição - com 28 pontos contra 25 no campeonato de construtores - a equipe teve dificuldades no início deste ano, com apenas quatro pontos antes das férias de agosto.

No entanto, a campanha realmente decolou em Monza e Baku - com Albon e seu companheiro de equipe, Franco Colapinto, terminando entre os oito primeiros no Azerbaijão - o que se deve ao fato do pesado FW46 ter finalmente perdido um peso importante.

"Acho que tivemos a sorte de terminar em sétimo no ano passado", acrescentou Vowles. "A RB estava muito rápido no final do ano e, na verdade, era apenas uma questão de uma decisão estratégica que definiu quem terminaria na frente no campeonato. Mesmo assim, terminamos em sétimo lugar".

"O carro deste ano estava funcionando bem. Acho que fui bastante aberto com relação ao excesso de peso que tínhamos. Basta tirar esse tempo de folga e você verá que não deveríamos estar onde estamos no campeonato".

"Agora que tivemos o desempenho, tirando o peso do carro, voltamos para onde eu esperava que estivéssemos - o que, portanto, não é um passo para trás".

Vowles agora defende uma abordagem de tentativa e erro nos próximos 12 meses, pois considera que essa é a melhor maneira de aprender em meio à revolução técnica de 2026.

"Estamos tentando dar saltos - não passos à frente, não avanços rápidos, não ganhos mínimos, ou mesmo ganhos marginais, mas saltos na tecnologia e no que estamos fazendo", explicou o britânico. "E, ao fazer isso, vamos nos atrapalhar. E eu me sinto confortável com isso, porque não podemos desaprender o que aprendemos".

"Eu lhe dou quase uma garantia: infelizmente, vamos tropeçar em nós mesmos novamente. Não acho que será em 2025, se é que vale a pena. Acho que temos um caminho bom o suficiente para nos levar até lá. Acho que em 2016, o que estamos pedindo à organização é mais do que podemos oferecer. Portanto, temos que nos adequar ou talvez tropeçar um pouco ao longo do caminho".

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!