F1: O que aprendemos sobre fim do programa de motores Renault

A decisão da Renault de encerrar seu projeto de motores para a Fórmula 1 foi uma das maiores controvérsias da temporada de 2024.

A decisão, oficializada apenas na semana passada, gerou uma enorme controvérsia dentro das paredes da fábrica em Viry-Chatillon, onde as unidades de potência de F1 da fabricante francesa são fabricadas desde a década de 1970.

Mas, embora o abandono de seu próprio motor em favor de um acordo com a Mercedes para a equipe Alpine esteja encaminhado, foi muito interessante que a notícia tenha sido escondida em uma frase de um comunicado à imprensa que, em vez disso, se concentrava mais na transformação de sua instalação de motores em um centro de engenharia de alta tecnologia.

Isso aumentou a intriga sobre por que as coisas estavam mudando de forma tão dramática, com a atual dupla de liderança da Alpine, o diretor da equipe Oliver Oakes e o consultor Flavio Briatore, deixando claro que a mudança no plano de motores foi instigada pela gerência acima deles.

Mas as primeiras respostas apareceram agora, com o CEO da Renault, Luca de Meo, oferecendo algumas explicações fascinantes sobre as motivações por trás da chamada em uma entrevista exclusiva ao jornal francês L'Equipe.

Dinheiro fala

Embora a equipe de motores da Renault tenha falado repetidamente sobre o projeto do motor de 2026 estar dentro da meta com seus números de desempenho, de Meo enfatizou que, embora a chamada tenha sido "de partir o coração", foram os números financeiros finais que falaram no final.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Eu sou um gerente. Dirijo uma empresa listada em bolsa [de valores]", disse ele. "E tenho de repensar o projeto da F1 para finalmente vencer".

"Então, estou procurando atalhos para conseguir isso. Nós nos tornamos invisíveis. Mais dois anos assim e o projeto se esvaziaria completamente. Estamos em um declive há três temporadas. Tínhamos que mudar tudo isso. Com uma lógica financeira em mente".

Para de Meo, o enorme investimento necessário para produzir um motor - que está na casa das centenas de milhões de dólares - não fazia sentido quando uma unidade de potência mais barata poderia ser instalada e oferecer o mesmo desempenho, se não mais, por menos de 20 milhões de dólares.

"Os verdadeiros entusiastas não estão preocupados com esse cálculo. Eu sim", disse ele.

De Meo continuou explicando que as novas regras previstas para 2026 - com uma maior dependência da eficiência e da energia da bateria - colocam as coisas em um foco cada vez mais nítido quando se trata de custos.

Ele disse que a fábrica de Viry, com 340 funcionários na F1, não teria chance de competir com a Mercedes, que, segundo ele, emprega 900 pessoas.

Ele acrescentou: "Eles têm bancadas de teste que nós não temos. A transição para a era híbrida exigiu investimentos poderosos que foram subestimados na época. Nós operamos, estruturalmente, com três cilindros, enquanto outros têm oito".

"Quando cheguei, há quatro anos, o grupo queria acabar com a F1. Se ela ainda está lá, é porque eu a salvei. Mas não temos a estrutura necessária para estar na vanguarda do desenvolvimento da química das baterias, do gerenciamento de software e da recuperação de energia".

"Não se trata apenas de colocar um motor na bancada e dizer: 'Ei, chefe, estou fazendo 415 kW!"



Ganhe no domingo, venda na segunda-feira não mais

Luca de Meo, CEO, Grupo Renault Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

Há muito tempo a F1 é uma valiosa ferramenta de marketing para os fabricantes de motores, que contam com o sucesso seguido pelas vendas em showroom.

No entanto, de Meo sugere que os vínculos entre a F1 e os carros de rua se tornaram indistintos, pois as pessoas associam as marcas de carros a coisas diferentes.

O sucesso da Aston Martin nas pistas, por exemplo, deve gerar um aumento nas vendas de seus próprios carros de rua. O mesmo acontece com a McLaren. De Meo tem certeza de que o valor de construir seu próprio motor desapareceu.

"Os patrocinadores vêm para uma equipe, não para um motor", disse ele. "Os parceiros assinam com a McLaren, não com a Mercedes sob o capô. O público da F1 mudou. Ele se expandiu para incluir jovens e mulheres. Essa nova clientela tem uma interpretação diferente desse esporte".

"Nós apoiamos um piloto, uma cor, uma marca. Não um motor. A Alpine, dada a nossa classificação, está perdendo bônus. Os patrocinadores são raros. Nós temos um buraco. Meus acionistas sabem fazer contas. A Alpine precisa ganhar dinheiro".

Ele também disse que seu sonho de criar uma superequipe francesa acabou fracassando porque o país não conseguiu apoiá-la.

"Eu queria criar uma equipe francesa, a Ferrari francesa", disse ele. "Coloquei dois pilotos franceses nos assentos: eles bateram um no outro".

"Faça um tour em um A524 comigo, não há um único patrocinador francês. Nenhum! Bati em muitas portas. Em vão..."

Os abutres estão rondando

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Erik Junius

Embora a Renault e a Alpine tenham garantido empregos para a equipe que trabalhava anteriormente em seu projeto de motor de F1, de Meo admite que nem todos podem estar dispostos a assumir outras funções.

Mas ele revelou que aqueles que desejam permanecer na F1 podem estar bem posicionados, com rivais já tendo entrado em contato para atraí-los para outros lugares.

De Meo acrescentou: "Se houver alguns que estejam positivamente motivados pela ideia de fabricar um motor de F1, eles não terão nenhum problema em se reposicionar.

"Fréd Vasseur, o chefe da equipe da Ferrari, nos ligou para perguntar se poderia tirar algumas pessoas da nossa empresa e evitar que elas tivessem que fazer jardinagem [referenciando o período de licença obrigatória dos técnicos antes de mudar de equipe] antes de ir trabalhar para eles. OK. A vida é assim mesmo. Não vamos aprisionar nossos funcionários."





Os rumores de venda em andamento

No início deste ano, foi sugerido que a Renault encerrou seu projeto de motor de F1 como um passo fundamental para colocar sua equipe à venda.

Esteban Ocon, Alpine A524 Foto de: Alpine

Isso é algo que tem sido repetidamente negado, e de Meo explicou mais uma vez por que não faz sentido levar isso adiante.

Ele diz que, com o valor das equipes continuando a subir vertiginosamente com o boom da F1, não há motivo para descarregar a operação.

"Recebo ligações a cada 15 dias de financiadores, excêntricos, que querem entrar na F1", disse ele. "Eles sabem que depois de 2026 o custo será muito maior".

"Se lhe derem 1 bilhão de libras esterlinas hoje para levar a equipe, eles poderão revendê-la pelo dobro, dois anos depois. Aqui está cheio de especuladores".

"Já recusei 50 vezes. Em breve, uma equipe valerá entre 3 e 5 bilhões de dólares. Não vou vender; não sou estúpido".

"Estar na F1 é essencial para a marca Alpine. Estamos em um clube fechado. Isso dá credibilidade à marca entre os entusiastas de carros. Não precisamos desse dinheiro".

Exclusivo: DRUGOVICH REBATE CRÍTICOS, detalha PLANOS NA F1, avalia teste na INDY e fala de BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!