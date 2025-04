Cinco pilotos, incluindo o 'dono da casa', chegaram ao GP do Japão de Fórmula 1 com pinturas especiais em seus capacetes. Yuki Tsunoda, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris e Pierre Gasly revelaram designs que remetem a características tradicionais do país - da flora, cultura e até uma referência aos mangás.

A dupla da Red Bull seguiu uma 'tendência' da equipe, que também mudou completamente o aspecto do RB21 para o final de semana, apresentando um carro branco, parecido com o da escuderia satélite, Racing Bulls. A Haas foi outra a alterar o desenho de sua máquina. Em suma, será um evento repleto de novidades na pista e nos cockpits.

Confira como são os designs especiais dos capacetes de Tsunoda, Verstappen, Leclerc, Norris e Gasly para o GP do Japão:

Yuki Tsunoda: o herói local

Estreando na Red Bull diante de sua torcida, Tsunoda revelou um novo capacete que celebra esse marco substancial em sua carreira. Ele apresenta um fundo branco básico com listras vermelhas circundando uma viseira colorida. A ideia é homenagear a maquiagem Kumadori usada por atores no teatro clássico japonês.

Max Verstappen: despedida da Honda

O tetracampeão Verstappen dá adeus à Honda na Red Bull após a temporada de 2025, já que a fabricante passará a fornecer a Aston Martin em 2026. Pelo GP do Japão ser a última corrida em casa da marca com a equipe de Milton Keynes antes da mudança, o holandês representou a conexão de sua equipe com o país com o novo capacete.

Estampando o leão, famosa marca registrada piloto, o equipamento exibe, na base, elementos florais pelos quais o Japão é conhecido. E o esquema de cores vermelho e branco reflete a bandeira japonesa.

Charles Leclerc: 150 corridas

O GP do Japão de 2025 marca a 150º corrida na Fórmula 1 para Leclerc. Para comemorar isso, ele e a Ferrari criaram um design especial que, assim como o de Verstappen, apresenta as cores branca e vermelha da bandeira japonesa. O topo do capacete ostenta a marca de GPs homenageada.

Lando Norris: drift de mangá

Conhecido por designs de capacete brilhantes ao longo dos anos, Norris traz em Suzuka muito menos cor em comparação ao usual, exibindo um desenho predominante em tons de cinza e que remete ao estilo de mangá japonês.

O equipamento apresenta um carro com a customização Liberty Walk na lateral do capacete acelerando para fora de uma fumaça de drift, com um texto japonês em vermelho que, traduzido, diz: "para ser lembrado".

Pierre Gasly: Super Fórmula

O capacete de Pierre Gasly celebra sua história no Japão, relembrando seus tempos de Super Fórmula antes de entrar para a F1 - correu na categoria em 2017, sendo vice-campeão naquele ano.

Mais uma vez, teremos uma combinação de cores vermelha e branca, as famosas flores de cerejeira rosa e, na parte de trás do item, uma boneca Daruma. Na parte de trás do capacete, está escrito: "obrigado, Japão".

Onde assistir e que horas será o GP do Japão de 2025

O GP do Japão de Fórmula 1 de 2025 está marcado para o próximo domingo (6), às 2h no horário de Brasília. A classificação será no sábado, um dia antes, a partir das 3h. Sem corrida sprint, serão três treinos livres até a definição de grid, com o primeiro já tendo sido disputado na quinta-feira (3).

O TL1 foi liderado por Norris, acompanhado de perto por George Russell e com a dupla da Ferrari, Leclerc e Lewis Hamilton, em terceiro e quarto, respectivamente. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que correu sem as mais recentes atualizações da Sauber, foi o último colocado.

Resultado do TL1:

