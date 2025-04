A FIA quer reduzir as intervenções do safety car na Fórmula 1 e, para isso, utilizará a partir do GP do Japão do próximo domingo (6) um mapa de circuito mostrando os melhores lugares para um piloto abandonar caso seja necessário. A ideia é agilizar a retirada do carro, com segurança, e não prejudicar o ritmo de corrida.

Após conduzir uma análise completa da última temporada, a entidade concluiu que houve grande quantidade de casos em que essa interferência poderia ter sido evitada se o carro estivesse em um local onde poderia ser recuperado sem enviar um veículo à pista. Com o novo mapa, apurado pelo Motorsport.com, uma bandeira amarela ou o safety car virtual já seriam suficientes.

Esse recurso havia sido testado no GP da China, e agora foi adicionado aos documentos oficiais do GP do Japão, ou seja, está nas notas do evento. A FIA já informava às equipes durante o briefing dos pilotos sobre os melhores lugares para parar os carros em caso menos crítico - por exemplo, quando há suspeita de um problema técnico, mas optou pela orientação escrita.

O principal motivo para comunicar essas informações é destacar as áreas onde a retirada pode ser tratada rapidamente, para que a sessão possa ser retomada o mais breve possível, como visto abaixo. Isso também permite que as escuderias tenham suas máquinas de volta aos boxes mais cedo, fator importante especialmente durante as sessões de treinos.

Documento indica em quais lados os pilotos devem parar e os pontos mais eficientes para retirada dos carros. Foto de: FIA

O documento oficial da FIA também sinaliza os locais com espaços largos o suficiente para um carro passar, marcados em pista com uma tinta laranja fluorescente nas barreiras de proteção.

O mapa, ainda, indica se o piloto deve estacionar no lado esquerdo ou direito da pista em caso de problema, com pontos de exclamação para apontando os locais de parada ideais. Nesses, há um vão grande o suficiente na barreira e fiscais a postos para permitir uma recuperação rápida - potencialmente eliminando a necessidade do safety car.

Além de adicionar o documento às notas do evento, a FIA planeja integrar as informações nele apresentadas ao software utilizados pelas equipes no pitwall. De acordo com a apuração do Motorsport.com no Japão, essas atualizações serão implementadas já nas próximas corridas: do Bahrein, em 13 de abril, e Jeddah, no dia 20.

