Durante muitos anos, a Fórmula 1 iniciava a temporada na Austrália, mas nos últimos anos a abertura passou a ser feita no Bahrein. Este ano, tanto os testes quanto a primeira corrida foram lá. No entanto, a categoria planeja fazer mudanças para a temporada de 2025, levando em conta vários fatores. A informação é do site RacingNews365.

A temporada de 2024 da F1 começou com corridas no Bahrein e em Jeddah. Porém, como o Ramadã começou em 10 de março, a programação foi alterada nos dois fins de semana e as corridas foram realizadas no sábado. As atividades na pista começaram na quinta-feira, com os dois primeiros treinos livres. O outro treino e a classificação foram realizados na sexta-feira.

Na próxima temporada, o Ramadã começa em 1º de março e, se o cronograma deste ano for repetido, as corridas terão de ser realizadas em 16 e 23 de fevereiro no Bahrein e em Jeddah. Nesse caso, os testes de inverno também serão realizados entre 6 e 8 de fevereiro, o que não é conveniente para as equipes.

O mais provável é que os testes de inverno sejam realizados no Bahrein nas datas habituais e a temporada comece na Austrália. A corrida está programada para o domingo, 2 de março de 2025, a mesma data deste ano.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

