A checagem desempenha um papel crucial em qualquer GP de Fórmula 1, pois é a verificação técnica dos carros para garantir que todos os participantes estejam dentro do regulamento durante um fim de semana de corrida.

É algo pelo qual todos os carros e pilotos devem passar, e uma falha na inspeção pode resultar em desclassificação. Portanto, a FIA - que realiza as verificações - usa um processo rigoroso para garantir que tudo seja o mais preciso possível.

Mas como funciona o processo e o que os oficiais da corrida procuram ao determinar se um participante está cumprindo os regulamentos ou não? Veja a seguir.

Como funciona o controle de qualidade na F1?

Há três etapas diferentes para o controle em um fim de semana de F1: antes do evento, durante a corrida e depois da corrida.

Para a conferência pré-evento, a equipe deve enviar um formulário de declaração - fornecido pela FIA - até duas horas antes do primeiro treino livre. Caso a equipe não cumpra o prazo, os comissários de pista convocarão um representante.

No formulário de declaração, as equipes devem confirmar que cada um de seus carros está em conformidade com os regulamentos, antes que outras verificações sejam feitas aleatoriamente pela FIA para garantir que o que foi enviado corresponda ao que realmente foi declarado. Esse sistema está em vigor desde 2019 por motivos práticos, pois antes os carros faziam fila no pitlane às quintas-feiras para serem examinados pelos oficiais da corrida, o que era um processo mais demorado.

No entanto, ainda ocorreram erros com o novo sistema. A Mercedes já recebeu uma multa de 25.000 euros no GP de Singapura de 2022 por enviar um formulário de inspeção impreciso antes do evento referente ao carro de Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

O formulário declarava que Lewis Hamilton não usaria joias durante o fim de semana, mas ele tinha um brinco no nariz que a Mercedes desconhecia. Apesar de ter sido um acidente, o formulário de declaração ainda foi considerado impreciso e, por isso, a Mercedes foi multada após a classificação.

Como o controle pré-evento agora é feito pelas equipes, isso torna o controle durante a corrida ainda mais importante, pois é a primeira oportunidade que a FIA tem de verificar se os carros estão dentro do regulamento. Uma maneira de fazer isso é ter oficiais de corrida dentro de cada garagem durante o tempo de pista, onde eles observam o carro, monitoram o trabalho que é feito ao redor dele e verificam a conformidade dos pneus.

No novo sistema, as equipes compartilham dados CAD com a FIA, onde as digitalizações verificam se o que é apresentado corresponde ao carro real. No entanto, nem todas as verificações são feitas eletronicamente, pois os testes físicos para garantir que a flexão das asas e do assoalho dos carros seja legal ainda são feitos nos equipamentos da garagem da FIA, assim como aqueles que observam a medição do espaço de abertura do DRS.

Além disso, os carros também podem ser parados aleatoriamente pela FIA e chamados à balança durante os treinos ou a classificação, com alguns testes que incluem medição de peso, deflexão da asa dianteira e traseira, deflexão do assoalho do carro, conformidade de tamanho e entrada de torque no paddle shift.

No entanto, não é incomum que um piloto acidentalmente não compareça à plataforma de pesagem e a penalidade por isso pode ser bastante severa.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, na ponte de pesagem Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

O artigo 35.1 b) do regulamento esportivo afirma que: "Qualquer piloto que não parar quando solicitado a fazê-lo e, em seguida, não levar o carro de volta à garagem da FIA, ou se forem realizados trabalhos no carro antes de ele ser devolvido à garagem da FIA, será encaminhado aos comissários."

Essa regra foi imposta para a temporada de 2020 depois que Pierre Gasly foi controversamente forçado a largar do pitlane no GP do Azerbaijão de 2019 por ter perdido acidentalmente as verificações da balança durante o treino de sexta-feira, enquanto Sergio Perez recebeu a mesma sanção por um motivo idêntico em Austin.

Isso gerou reclamações das equipes, de modo que o ajuste das regras agora significa que a punição será decidida depois de discutida com os comissários.

Há também a checagem pós-corrida, que muitos fãs verão em suas telas antes da cerimônia do pódio. Nesse exame, tanto o piloto quanto o carro são pesados no parque fechado para garantir que atendam aos requisitos mínimos. Os pilotos não podem beber água até que a pesagem seja concluída, pois isso pode alterar o peso do piloto antes da medição.

Ao contrário do controle pré-evento e durante a corrida, o método usado para o controle pós-corrida permaneceu praticamente o mesmo durante vários anos. Mas é um método que causa controvérsia, pois aproximadamente um quinto dos carros é verificado devido ao tempo limitado disponível. Por exemplo, apenas Carlos Sainz, Gasly, Valtteri Bottas e Alex Albon foram examinados após o GP do Bahrein de 2024.

Nem todos os centímetros do carro são testados, pois os oficiais da corrida selecionam aleatoriamente diferentes partes para serem observadas após a sessão, de modo que uma prancha, por exemplo, poderia passar cinco GPs sem ser verificada. No entanto, isso faz sentido porque a FIA afirma que, ao usar esse método, as equipes nunca sabem quais componentes estão sendo examinados a cada corrida, portanto, não podem correr o risco de tentar burlar as regras.

Componentes aerodinâmicos e áreas da carroceria verificados após o GP do Bahrein de 2024 Carroceria do assoalho Cercas do assoalho Borda da asa do assoalho Nariz Chassi dianteiro Chassi intermediário Barra lateral Painel de coque Tampa do motor Rabo Tubo de escapamento Perfis da asa dianteira Corpo da placa terminal da asa dianteira Ponta da asa dianteira Plano de mergulho da asa dianteira Placa final da asa dianteira Perfis da asa traseira Pilares Viga da asa traseira Corpo da placa final da asa traseira Ponta da asa traseira Placa final da asa traseira

Por que os pilotos de F1 são pesados após uma sessão?

Os oficiais da corrida não se limitam a examinar um carro de F1 durante um fim de semana de GP, pois os pilotos também fazem parte do processo. Depois de cada sessão oficial, os pilotos visitam o parque fechado, onde são obrigados a se posicionar em uma balança por dois motivos: para garantir que atendam ao requisito de peso mínimo e para medir quanto peso o piloto perdeu durante o tempo na pista.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Alex Albon, Williams Racing, George Russell, Mercedes-AMG, se pesam após a corrida de Sprint Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Desde 2019, um piloto precisa pesar pelo menos 80 kg ao usar todos os equipamentos de segurança, como capacete, macacão de corrida, luvas, sapatilhas e dispositivo HANS - mas, se ainda assim não conseguir atingir esse valor, será necessário adicionar lastro ao cockpit para compensar a diferença.

A massa de um carro de F1 também inclui o piloto, portanto, seu peso deve ser levado em consideração, pois os dois pesos podem ser somados para garantir que as equipes tenham atingido o requisito mínimo para ambos. Isso também ajuda no feedback para a equipe, pois saber o peso exato do carro a ajudará a decidir se deve aumentar ou diminuir a massa.

Os pilotos de F1 também são pesados após cada sessão para medir a perda de peso. Os pilotos podem perder pelo menos 2 a 3 kg durante uma corrida, portanto, a pesagem ajuda a informar às equipes e aos fisioterapeutas a quantidade de líquido perdida e quais são os melhores métodos de recuperação.

Confira o episódio de estreia do Pódio Cast, o videocast do Motorsport.com sobre motociclismo em parceria com a Yamaha!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #273 – Quais pilotos estão 'fazendo hora extra' na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!