A segunda metade do primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 de 2025 foi suspensa devido a um corte de energia no Circuito Internacional do Bahrein.

O problema ocorreu pouco depois das 17h, horário local, faltando pouco menos de duas horas para o fim da sessão.

Os holofotes ao redor da pista se apagaram ao anoitecer, com falta de energia no pitlane e também nos prédios do paddock.

Ainda não está claro o que causou a falha ou quanto tempo será necessário para restaurar a energia.

Os funcionários do circuito do Bahrein estão investigando o problema, mas a F1 inicialmente não tinha nenhum comentário oficial a fazer sobre a causa do problema.

O corte de energia ocorreu com muitos carros na pista, o que criou imagens impressionantes enquanto eles circulavam no momento em que os enormes refletores do circuito se apagaram.

No entanto, com os sistemas de cronometragem e de controle da pista parados devido ao corte de energia, eles foram rapidamente chamados de volta aos boxes pela bandeira vermelha.

A sessão já estava ocorrendo em raras condições nubladas, frias e sombrias no Bahrein.

Alguns sistemas de energia permaneceram on-line, com a iluminação de emergência nos prédios do paddock permanecendo ligada e as transmissões de TV ainda em operação.

No momento, elas não estão sendo retransmitidas para as telas de TV do circuito.

Quando a falta de energia se aproximou dos 30 minutos de duração, os funcionários da FIA confirmaram ao Motorsport.com que ainda não havia nenhuma sugestão de que a energia seria restaurada em breve.

Entende-se que o problema atingiu toda a área local do sul da ilha de Bahrain, que circunda a pista do deserto.

Antecipando a retomada da ação na pista, as equipes usaram geradores que levam para o grid antes das corridas para manter os conjuntos de pneus aquecidos.

Os carros continuam a ser acionados de forma intermitente nas garagens, com alguns refletores do circuito funcionando, enquanto outros permanecem escuros.

À medida que o atraso se aproximava de uma hora de duração, mais sistemas estavam se tornando operacionais - com apenas a partida dos refletores restantes impedindo o reinício da ação, disse um funcionário da FIA ao Motorsport.com.

Um porta-voz da FIA disse mais tarde: "A energia, os sistemas eletrônicos e as luzes ao redor do circuito estão lentamente voltando ao normal, esperamos reiniciar a sessão em breve."

Depois de mais de uma hora com a bandeira vermelha, os pilotos foram liberados para voltarem à pista.

Mais informações a seguir

