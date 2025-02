Horner critica vaias a Verstappen no F175: "Decepcionante"

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, afirmou que revelar a pintura do carro de 2025 no evento da F175 em Londres foi como lançar uma nova camisa do time da casa no estádio de um time visitante, além de criticar as vaias ao atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen.

Na semana passada, Horner foi muito vaiado pela multidão na O2 Arena de Londres, enquanto a aparição de Verstappen nos telões do local fez o público ter uma reação mista.

O chefe de equipe taurino sugeriu que não teve problemas com sua própria recepção, mas achou que as vaias a Verstappen foram "decepcionantes".

"Quero dizer, foi um grande evento; era óbvio que todas as equipes se esforçaram muito, o que foi bom e interessante de ver", disse ele durante uma coletiva de imprensa no teste de pré-temporada do Bahrein.

"É claro, o lançamento do carro é um pouco [como] o lançamento de uma campanha fora de casa em um estádio de torcedores rivais e, portanto, os torcedores sempre apoiarão as equipes e os pilotos que quiserem e, é claro, nós temos sido os protagonistas ao longo dos anos".

"Acho que a única decepção que tive foi a recepção a Max como tetracampeão mundial, que foi decepcionante, mas a paixão pelo esporte sempre existirá. Se o lançamento tivesse sido na Holanda, sem dúvida a recepção teria sido um pouco diferente".

"Os fãs, é claro, são o DNA do esporte. Acho que o fandom [grupo de fãs da F1] mudou, obviamente, nos últimos anos, pois estamos recebendo mais e mais fãs diversos no esporte. Esporte é polarizador em qualquer esporte de primeira linha do mundo".

"Os fãs são apaixonados e torcem por seus pilotos, principalmente por suas equipes, e não se pode ditar isso".

"Portanto, estamos muito satisfeitos por correr com um público tão grande e você terá reações diferentes dependendo de onde correr no mundo e isso é o mesmo em qualquer esporte de elite".

A FIA pediu respeito aos torcedores depois de comentar as vaias, que soaram na O2 para Horner, em particular.

"Grandes rivalidades ao longo da história do automobilismo contribuíram para torná-lo uma experiência tão emocionante para os fãs", disse um porta-voz da FIA.

"Mas o que sustenta o esporte em todos os níveis é uma cultura de respeito. Por isso, foi decepcionante ouvir a reação tribalista da multidão ao campeão mundial de Fórmula 1 da FIA, Max Verstappen, e ao chefe de equipe e CEO da Red Bull, Christian Horner, no lançamento da F1 em Londres".

"Max e Christian contribuíram muito para o esporte que amamos. Na próxima temporada, não devemos perder isso de vista".

Questionado sobre a resposta da FIA, Horner respondeu: "Quanto ao apoio da FIA, veja, quero dizer, eles fizeram seus próprios comentários sobre isso, não foi nada que tenhamos pedido, certamente não tive nenhuma conversa com a FIA após o evento. Obviamente, foi parte da campanha deles, creio eu, para acabar com o abuso on-line".

O evento do F175 recebeu uma resposta amplamente positiva, especialmente daqueles que estavam na sala, e os pilotos também ofereceram sua própria perspectiva sobre a primeira noite de lançamento da pintura.

O piloto da Mercedes, George Russell, foi alvo de algumas brincadeiras do apresentador Jack Whitehall, mas gostou da noite.

"Achei ótimo, para ser honesto, acho que Jack Whitehall foi realmente ótimo e acrescentou muito à noite", disse ele ao Motorsport.com.

"Acho que foi muito bom para o esporte. Tudo o que a F1 está fazendo no momento, parece que acrescenta muito ao esporte como um todo".

"Então, eu realmente gostei. Eles fizeram um ótimo trabalho e estou feliz em vê-lo novamente no próximo ano ou quando eles planejarem fazê-lo novamente".

Esteban Ocon, por sua vez, que subiu ao palco em Londres como piloto da Haas pela primeira vez, comparou o evento a um de seus esportes favoritos.

"Acho que a energia foi insana, honestamente. Quando estávamos no meio do palco, revelando o carro e as pessoas gritando. Acho que é algo que ficará para sempre em minha mente", disse ele.

"É muito louco. Eu assisto ao UFC e ao UFC quando eles estão no meio do estádio, é bem parecido".

"Mas não temos essa experiência, com exceção do desfile dos pilotos do México, mas não estamos realmente no meio. É do lado de fora e é muito diferente. Isso foi muito especial. Então, sim, foi incrível".

Seu ex-companheiro de equipe na Alpine, Pierre Gasly, concordou com esses sentimentos, antes de pressionar para que qualquer evento futuro seja realizado em sua cidade natal, Paris.

"Acho que foi um grande evento. No início, tenho certeza de que a forma como foi percebido pelos fãs e a exposição foi enorme para o nosso esporte, equipes e patrocinadores", disse ele.

"Tenho certeza de que podemos fazer alguns ajustes aqui e ali para melhorar o show, melhorar toda a organização e tirar mais proveito disso no futuro, se eles quiserem repetir o evento".

"Mas, sem dúvida, foi algo especial. Em termos de sentimento, subir ao palco com um estádio tão lotado não é algo que você possa experimentar como piloto de F1. Então, sim, foi definitivamente um sentimento único".

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.