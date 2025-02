F1: FIA aprova duas paradas obrigatórias no GP de Mônaco

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou, na quarta-feira (26) que o GP de Mônaco de Fórmula 1 terá duas paradas obrigatórias, para "melhorar o espetáculo esportivo" da pista do Principado.

A discussão pela obrigatoriedade dos dois pit stops na histórica pista às margens do Mediterrâneo foi divulgada pelo órgão regulador na semana passada, no mesmo dia do F1 75.

Em nota, a FIA declara que "o Conselho Mundial de Esporte a Motor da FIA analisou uma proposta referente à implementação de uma estratégia obrigatória de duas paradas (em condições de pista seca e molhada) para o GP de Mônaco, com a intenção principal de melhorar o espetáculo esportivo dessa corrida, dada a notável dificuldade de ultrapassagem nesse circuito'.

"Após recentes discussões na Comissão de F1, foi aprovado um requisito específico para o GP de Mônaco, exigindo o uso de pelo menos três jogos de pneus na corrida, com um mínimo de dois compostos de pneus diferentes a serem usados se a corrida for no seco".

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, do Boteco F1

