Yuki Tsunoda recebeu a oportunidade de correr pela Red Bull, substituindo Liam Lawson ao lado de Max Verstappen a partir do GP do Japão. Agora, o piloto está se adaptando ao novo carro e fazendo testes no simulador para tentar ter um futuro diferente de seus antecessores na Fórmula 1.

Nas instalações da Honda, em Aoyama, Tsunoda falou sobre o próximo fim de semana e confirmou que "não achou o RB21 difícil de pilotar".

"Honestamente, eu não esperava estar correndo pela Red Bull no GP do Japão", ele admite. "É o último ano da parceria entre a Red Bull e a Honda, portanto, correr em Suzuka como piloto da Red Bull parece um destino".

"Tudo se encaixou para que eu estivesse aqui hoje. Obviamente, estou feliz por me juntar à Red Bull, mas quando penso nisso com cuidado, a ideia de correr de repente para essa equipe no GP do Japão parece irreal".

O piloto japonês tem um grande desafio pela frente e tem tudo a ganhar com o RB21 e a segunda vaga na Red Bull, que alguns podem considerar uma maldição. Aos 24 anos de idade e com quatro temporadas completas de F1 em seu currículo, Tsunoda recebe essa pressão com total conhecimento de causa.

"Quando recebi o telefonema, achei que seria interessante", explica ele. "Mais do que tudo, estou animado com o desafio que me espera. Não há muitas vezes na vida em que você se depara com esse tipo de pressão e oportunidade extremas, então só posso imaginar que será uma corrida incrivelmente emocionante".

"Inicialmente, eu estava muito ocupado para ter tempo de apreciar a emoção. Tive que ir para o simulador imediatamente, moldar o assento e fazer todos os preparativos. Ser promovido para a Red Bull é obviamente uma oportunidade extraordinária, mas antes de qualquer coisa, eu queria conversar com meus engenheiros e com as pessoas que me apoiaram. Apesar de todas as emoções, eu me senti calmo".

"Como eu era um piloto reserva, já tinha feito um molde de assento antes. Mas, na época, eu me lembro de ter pensado: 'Qual é o objetivo? Eu não vou correr de qualquer maneira'".

Tsunoda não está preocupado com a "dianteira responsiva" do RB21

Yuki Tsunoda precisa se orientar rapidamente. Foto de: Red Bull Content Pool

Depois do teste em Abu Dhabi, em dezembro, Yuki disse que o monoposto anterior de Milton Keynes, o RB20,era adequado ao seu estilo de pilotagem.

"Isso foi um pouco como um argumento de venda", ele confessa hoje. E, naturalmente, a pergunta que está na boca de todos é sobre sua adaptação ao RB21. Antes de ser confrontado com a realidade da pista, ele insiste que não detectou nada preocupante no momento.

"Passei dois dias no simulador", explica ele. "Com essa experiência, não achei o carro difícil de pilotar. Tive claramente a impressão de que a parte dianteira era muito ágil, como se costuma dizer. Mas se você me perguntar se achei o carro difícil de pilotar, não diria que ele me deu uma sensação particularmente estranha, pelo menos no simulador".

"É claro que a maneira como eu quero configurar o carro provavelmente é diferente da de Max. Quero desenvolver minha própria configuração, ter um bom entendimento e aumentar gradualmente as rotações desde o primeiro treino livre".

"Não quero criar expectativas muito altas, mas para este GP do Japão, quero terminar no pódio. Dito isso, sei que não será fácil no começo. Minha prioridade é entender o carro e seu comportamento em relação ao VCARB [carro da Racing Bulls]. Se eu conseguir gostar de dirigi-lo naturalmente ao me familiarizar com ele no TL1, então os resultados virão. E se isso me levar ao pódio, será incrível".

Entrevista de Ken Tanaka

