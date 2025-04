F1: Honda vai leiloar peças do icônico motor V10 de Ayrton Senna

A Honda Racing Corporation, braço desportivo da marca japonesa, anunciou sua entrada no mercado de leilões , oferecendo aos fãs da Fórmula 1 a chance de colocarem suas mãos em alguns dos maiores artefatos da história do automobilismo. E essa nova fase vai começar com um leilão do motor Honda RA100E V10 que levou Ayrton Senna ao seu bicampeonato em 1990.

Esse leilão, o primeiro do novo braço da organização, será realizado durante a Monterey Car Week em agosto de 2025. Juntamente com o motor, haverá outros exemplos de itens da marca, incluindo mercadorias assinadas, itens colecionáveis de edição limitada e artefatos raros da longa história da empresa.

"Nosso objetivo é fazer deste um negócio valioso que permita aos fãs que adoram F1, MotoGP e várias outras corridas compartilhar a história dos desafios da Honda nas corridas desde a década de 1950", disse o presidente da HRC, Koji Watanabe. "A inclusão de nossos fãs como proprietários de uma parte da história das corridas da Honda não tem a intenção de ser um esforço único, mas sim um negócio contínuo que iremos cultivar e desenvolver".

Mas o destaque será, é claro, o RA100E, pilotado pelo lendário Senna e desmontado na fábrica da HRC em Sakura, no Japão, por seus construtores originais. Cada parte da unidade de potência, eixos de comando de válvulas, pistões e bielas, por exemplo, será colocada em vitrines e acompanhada de um certificado de autenticidade.

Lewis Hamilton dirige o McLaren MP4/5B de Ayrton Senna Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O carro do qual esse motor foi removido, o McLaren MP4/5B, foi projetado por Neil Oatley, que venceu os campeonatos de pilotos e de construtores. Como uma evolução do MP4/5, ele foi projetado para o lendário piloto brasileiro e contou com a participação de pessoas como Gordon Murray, que era diretor técnico na época.

O motor de 3,5 litros produzia 690-710 cavalos de potência a 13.500 rpm e era excepcionalmente potente e, embora certamente tivesse seus problemas iniciais no início de sua vida útil, eles foram rapidamente resolvidos pela fabricante japonesa.

Motor Honda RA100E V10 F1 Foto de: HRC Memorabilia

Com esse motor Honda, Ayrton Senna venceu seis GPs naquele ano, com seu companheiro de equipe Gerhard Berger conquistando sete pódios.

Desde aqueles dias de glória com a McLaren e depois de uma forte parceria com a Red Bull que rendeu dois campeonatos de construtores e quatro campeonatos de pilotos, a marca japonesa está fazendo uma parceria com a Aston Martin a partir de 2026, criando unidades de potência para a equipe de Silverstone. Embora isso tenha sido um desafio para a empresa, a Honda está confiante em seu trabalho.

