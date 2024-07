A pausa de verão será um momento decisivo da temporada para a Red Bull, pelo menos no que diz respeito aos seus pilotos titulares. Além de Max Verstappen, que parecia mais nervoso do que nunca durante o GP da Hungria de Fórmula 1, é o futuro de Sergio Pérez que ocupa as discussões nos escritórios de Milton Keynes.

O mexicano está correndo sério risco e o erro que cometeu na Hungria durante a qualificação piorou ainda mais sua situação. É por isso que, na sede de Milton Keynes, várias avaliações serão feitas com relação a um possível substituto para Checo, mas também com relação a quem será o piloto indicado para assumir - eventualmente - seu lugar.

Há muito se sabe que existem diferentes correntes dentro da equipe campeã mundial a esse respeito. Helmut Marko estaria inclinado a dar uma chance a Yuki Tsunoda, que cresceu muito ao longo deste ano e é o autor da escalada que o levaria da equipe júnior até o assento da Red Bull, dando à Academia o significado tão caro ao consultor da fabricante austríaca.

Christian Horner, por outro lado, está inclinado a dar uma nova chance Daniel Ricciardo. O chefe da equipe já trouxe Daniel de volta à F1 como titular no ano passado, quando foi convencido por um teste bem-sucedido na pista de Silverstone. Ricciardo voltou ao volante da então AlphaTauri antes de se lesionar e dar lugar a Liam Lawson.

Este ano, Ricciardo está tendo muita dificuldade para obter os resultados necessários, mas Horner continua acreditando no australiano, tanto que o vê como o principal candidato para substituir Sergio Perez. Se a força de Horner prevalecer - e as chances de isso acontecer são grandes -, Ricciardo retornará a Milton Keynes depois de passar vários anos entre Renault, McLaren e AlphaTauri/RB.

Se essa promoção se concretizar, a RB ficará sem um piloto titular, pois é improvável que Pérez seja rebaixado, como aconteceu com Daniil Kvyat e Pierre Gasly. É por isso que, no final do mês, a RB aproveitará o dia de filmagem na pista Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, não apenas para fins comerciais com Ricciardo e Tsunoda, mas também para permitir que Lawson se familiarize com o carro e esteja pronto para o caso de um dos titulares serem chamados para a Red Bull no lugar de Pérez.

Enquanto os dois titulares dividirão o volante de um VCARB01 (um pilotará pela manhã, o outro à tarde), Lawson terá um monoposto dedicado para acumular quilômetros, provavelmente um AlphaTauri de anos passados (o AT03 possivelmente) e sentir novamente a sensação de um carro de F1 moderno na pista.

No momento, tudo isso é um jogo de xadrez. Basta um primeiro movimento para desencadear a reação que pode envolver três pilotos e reformular duas equipes de forma muito incisiva para o resto da temporada.

