O piloto japonês da RB, Yuki Tsunoda, chamou a atenção da Red Bull ao questionar "o que mais eu deveria fazer?" para conseguir a vaga de Sergio Pérez na equipe austríaca da Fórmula 1. Tsunoda, em disputa com Daniel Ricciardo e Liam Lawson para a vaga na Red Bull, além do esforço do mexicano para manter o assento, declarou que, em questões de performance, ele sai a frente.

O piloto japonês questionou , em relação ao seu desempenho, sendo franco durante a quinta-feira de atendimento à mídia em Spa, na Bélgica. "Não sei se eles estão me considerando seriamente para aquela vaga. Talvez haja conversas em segundo plano, mas, além de Max, acho que ninguém recebe nenhuma informação sobre isso. Espero que eu seja mencionado nessas conversas e acho que fiz tudo o que precisava fazer. Estou muito feliz com meu desempenho até hoje. Então, o que mais eu preciso fazer?", ele se pergunta em voz alta em conversa com o Motorsport.com.

"É bastante óbvio se você olhar para os pontos que marquei em comparação com os outros. Estou muito feliz com tudo o que mostrei e essa é a única coisa sobre a qual tenho controle. Não tenho controle sobre todo o resto", comentou Yuki.

Tsunoda diz que sabe que essas são semanas importantes para ele e seus colegas da equipe. "Com exceção de Max, na verdade todas as corridas são cruciais para os pilotos da Red Bull. Estou acostumado a isso e a fazer o meu trabalho. Se você observar quantas vezes cheguei ao Q3 ou o número de pontos, acho que já provei o suficiente. Essa corrida será importante novamente, é claro, mas vamos ver como vai ser".

Embora Tsunoda esteja no centro das apostas da vaga de Pérez, ele diz que ainda não teve nenhuma conversa com Helmut Marko e Christian Horner sobre o assunto. "Não", diz a resposta de forma simples. "Não sei sobre os outros, mas a julgar por suas reações, eles também não parecem estar conversando. Só não sei sobre o piloto que não está correndo no momento", citando Lawson. "Eu quero aquele lugar 100%, é claro, mas eles precisam decidir o mais rápido possível."

A única conversa que Tsunoda teve com Marko, segundo ele, foi difícil de avaliar. "Onde foi isso mesmo? Na Espanha? Ah, não, na Áustria! Lá ele me disse: 'as próximas corridas serão importantes para o futuro'. A Áustria não foi boa para mim, o que me fez pensar 'talvez ele esteja falando sobre meu próprio lugar na F1 em vez do lugar na Red Bull'. Isso também é típico de Helmut. Se você não tiver um bom desempenho em uma ou duas corridas, ele imediatamente começa a pressionar. Estou acostumado com isso, embora esteja bem claro o que mostrei em Silverstone e na Hungria. Depois disso, não tive mais nenhuma conversa".

Perguntado sobre o que exatamente está no contrato de Tsunoda para o próximo ano - se é especificamente para a equipe irmã ou não - o próprio japonês também reconhece não saber o que está escrito, citando não ter lido o contrato com atenção. "De acordo com Helmut, eles podem mudar as coisas como quiserem. Um contrato em si não significa quase nada. Sinceramente, eu também não li o contrato direito, então tanto faz".

Na realidade, Horner e Marko revelaram em várias ocasiões que todos os pilotos têm um contrato com a Red Bull, o que significa que as mudanças podem ser feitas sem problemas e a equipe não é fixa. Em resposta ao fato de Tsunoda estar falando abertamente, Marko já disse ao Motorsport.com na Hungria: "Yuki deve primeiro esperar e ver quais serão as decisões".

