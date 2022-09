Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes insiste que não está dando como certo que pode lutar por vitórias em todas as corridas de Fórmula 1 a partir de agora, apesar de algumas exibições recentes.

Lewis Hamilton e George Russell estavam na disputa por uma vitória no GP da Holanda no último fim de semana, antes de suas esperanças serem arruinadas por um safety car virtual e outro ‘real’.

Isso vem depois de Russell conquistar a primeira pole position da equipe na temporada antes das férias de verão, no GP da Hungria, em que liderou a corrida antes de terminar em terceiro.

Embora as características únicas de Spa-Francorchamps tenham levado a um momento mais difícil na Bélgica, a Mercedes disse que as lições aprendidas lá ajudaram a entender como extrair o melhor desempenho de seu complicado W13.

Mas, apesar de sentir que está principalmente no topo do que o carro precisa, o chefe da equipe, Toto Wolff, teme que ainda existam algumas pistas – especialmente locais acidentados como Austin – que podem servir para tropeçar.

“Nosso desempenho está fundamentalmente enraizado no conceito do carro, mas agora estamos entendendo melhor como tudo interage”, disse ele.

“Acho que podemos ajustar o carro com mais precisão para encaixar e direcionar a janela de desempenho.

“Dito isso, haverá corridas melhores para nós e pode haver algumas no calendário que serão muito difíceis.

“Austin é algo que discutimos: pode ser muito difícil. Então você precisa ser realista na minha opinião.

“Não vamos lutar por poles em todas as outras pistas, mas pelo menos precisamos realmente nos levar de volta a este ponto no próximo ano.”

Assim como o W13 não casa com circuitos acidentados, porque o carro não pode correr tão perto do solo quanto necessário para produzir seu pico de downforce, Hamilton e Russell também lutaram contra a falta de velocidade nas retas.

Wolff diz que a chave agora é entender o que é necessário para progredir na próxima temporada, para que o carro tenha um desempenho melhor em todos os lugares.

“Aquela etapa ruim [em Spa] era realmente necessária para entender por que estava indo bem aqui [em Zandvoort]”, disse ele.

“Por mais estranho que pareça para um laboratório de ciências de alta tecnologia sobre rodas, os dados não parecem se correlacionar este ano. E assim estamos coletando dados na pista para montar o quebra-cabeça.

“Adicionamos alguns novos pedaços do quebra-cabeça para compreender no próximo ano. Mas, como eu disse antes, não espero fins de semana como este todas as semanas até o final do ano.

“Haverá circuitos mais acidentados que não nos permitirão ter o carro onde queremos correr, e haverá pistas onde há muita limitação de arrasto. Então não vamos ganhar as próximas sete corridas.”

