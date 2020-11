F1: Mercedes já compensou redução aerodinâmica de 2021; entenda

A Mercedes já encontrou neste ano o equilíbrio aerodinâmico do W11 que será utilizado na próxima temporada, apesar das mudanças impostas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para o assoalho dos carros em 2021, que devem reduzir 10% do downforce. Os engenheiros do time de James Allison já encontraram a solução e também poderão contar com uma unidade de potência com capacidade de mais 25 cavalos.

Os desenvolvimentos que foram testados no túnel de vento geraram ótimos resultados, porque o W11 da próxima temporada terá um downforce semelhante ao deste ano.

A FIA aprovou uma redução da carga aerodinâmica que seria de 10% devido a mudanças no chassi para reduzir o desgaste dos pneus.

Além desta disposição, será exigida uma intervenção no difusor traseiro com as anteparas verticais que devem ser 50 milímetros mais curtas e o fim dos furos usados à frente do pneu traseiro, que ajudam a mitigar os efeitos do "esguicho do pneu" - um fenômeno causado pela deformação do pneu traseiro, que reduz o desempenho do difusor à medida que jatos de ar são empurrados lateralmente em sua direção. Saiba mais sobre as mudanças.

Se considerarmos que mesmo as informações relativas à nova unidade de energia que está sendo gestada na fábrica da Mercedes em Brixworth indicam desenvolvimentos muito interessantes no campo de novos materiais e combustíveis, é fácil prever um grande salto de desempenho. Essas mudanças farão com que a Mercedes não fique mais lenta mesmo com as novas regras, que poderiam diminuir sua velocidade.

