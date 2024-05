A admissão de Adrian Newey de que provavelmente “voltará” para outra equipe de Fórmula 1 alimentou rumores de que o capítulo final de sua brilhante carreira poderá ser na Ferrari.

E embora o chefe da Scuderia, Fred Vasseur, permaneça calado sobre o estado de suas discussões, antes do GP da Emilia Romagna ele ofereceu algumas dicas sobre o processo de pensamento que está passando.

Embora a tentativa de atrair Newey continue em andamento e nada precise ser resolvido por meses, Vasseur sabe que seria negligente da parte dele não tentar capturar o maior talento de design da F1.

E por mais feliz que ele esteja com o progresso que sua atual equipe fez para diminuir a diferença para a Red Bull, ainda não é suficiente.

Questionado sobre seus comentários sobre as especulações em andamento sobre Newey à luz dos comentários mais recentes do designer, Vasseur inicialmente não revelou nada sobre o que pode ou não estar acontecendo entre eles.

“Adrian, ele tem um mega recorde”, disse Vasseur. “Ele é o engenheiro de maior sucesso no paddock.

"Não sei sobre estatísticas, mas diria que provavelmente é assim. Mas não tenho comentários a fazer sobre isso."

No entanto, elaborando ainda mais sua visão, Vasseur disse que havia dois prazos paralelos sendo implementados para ele.

“Estamos falando de longo e curto prazo, mas estamos numa fase da temporada em que o curto prazo é crucial”, disse ele. “Estamos pressionando muito. Confio nos rapazes que temos na equipe, mas o futuro será o futuro.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Honestamente, a função da Ferrari hoje é melhorar passo a passo, pequeno passo a pequeno passo. E confio nas pessoas que temos na empresa, que estão fazendo um bom trabalho.”

“Se você comparar com um ano atrás e o início de maio, que provavelmente foi em Miami, estávamos com um segundo de atraso. E na semana passada em Miami, estávamos de 0.1s a 0.15s de atraso.

“Mas não é suficiente, porque claramente acho que a Red Bull ainda está à frente. É muito menos e nem sempre, mas eles ainda estão um pouco à frente, para mim.”

"Temos que continuar [movendo] centésimo por centésimo. E temos que focar no fato de que nunca será cinco décimos por cinco décimos. Isso será um erro."

“Se tivermos que compensar e recuperar o atraso, serão centésimos por centésimos e não imaginar que existe uma solução mágica”.

Planos para membros vindos da Mercedes

Embora o futuro de Newey não esteja claro no momento, a Ferrari recentemente tornou pública a captura de duas figuras importantes da Mercedes – Loic Serra e Jerome D'Ambrosio.

Um dos aspectos mais interessantes desse anúncio foi o fato de D'Ambrosio chegar como vice-diretor da equipe - uma função que talvez outros dentro de Maranello possam estar de olho.

Falando sobre os planos de d'Ambrosio, Vasseur disse: “Ele não substitui ninguém, é apenas uma mais-valia para a equipe.

“Vamos dividir a posição e não é nome por nome ou caixa por caixa que não estamos fazendo isso. Mas ele vai me apoiar.

Jerome d'Ambrosio, Driver Development, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Ele vai me dar um chute na bunda em alguma ocasião. E eu também preciso disso. E acho que ele tem uma enorme experiência no automobilismo, desde a gestão, desde a direção, até tudo. E ele será um bom trunfo para nós no futuro."

Quando Vasseur contratou Lewis Hamilton no início deste ano, ele admitiu ter tido uma conversa estranha com o amigo e chefe da equipe rival, Toto Wolff.

Ele disse que desta vez não foi diferente – embora diga que o acordo de Serra foi fechado há muito tempo.

“Acho que Loic provavelmente foi antes de Lewis, não me lembro exatamente”, disse Vasseur. “Mas, falando sério, acho que é a vida de uma equipe saber que temos 1.500 pessoas e que há rotatividade.

“As pessoas vão e virão, e não precisamos levar isso para o lado pessoal. Mas nunca é fácil”.

McLAREN ainda melhor ou Red Bull 'BOTA ORDEM' na F1? RICO PENTEADO projeta GP em ÍMOLA | TELEMETRIA

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!