F1: Mercedes traz novas atualizações para Ímola; saiba detalhes

A Mercedes deu sequência às mudanças ao W15 com um novo conjunto de atualizações no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 em Ímola, incluindo um assoalho revisado e mudanças nos dutos de freio, asa traseira e asa beam.

A seção de ponta da asa traseira foi completamente reformulada, com a equipe já tendo optado por um layout semi-descolado em 2024. Com base no que foi visto no pitlane na sexta-feira, agora a equipe buscou uma variante completamente nova.

A área da ponta ainda fica na placa final, com um suporte colocando ela acima do elemento inferior. Porém, agora esta alcança muito mais abaixo da placa final enrolada e da junção do plano principal.

Essas mudanças foram feitas em conjunto com alterações ao corte da placa final traseira, com uma fatia considerável sendo tirada do quarto superior traseiro da placa final, para ajudar a reduzir o arrasto sendo gerado na ponta da asa. Isso também ajudou os projetistas a achatarem a porção traseira da ponta.

Este novo design deve criar um elemento de envergadura mais ampla, que funcione mais efetivamente com a aleta flap superior para gerar mais downforce em toda a envergadura da asa, podendo contribuir para um aumento no desempenho quando o DRS estiver ativado.

Mercedes F1 W15 rear detail Photo by: Giorgio Piola

O W15 traz também um novo layout de asa beam neste fim de semana, buscando uma conexão maior com a asa traseira, que também é nova. A beam tem um arranjo de plano duplo, com um elemento inferior mais tradicional combinado com um elemento superior que é contorcido em sua envergadura, permitindo que este ainda esteja envolvido na geração de downforce em sua área central.

Porém, ela claramente pensou na forma como ela é descarregada, garantindo um ponto de encontro com a placa final.

A Mercedes também fez mudanças à porção dianteira do assoalho, que trabalhará em conjunto com as alterações feitas na asa de borda em Miami.

A borda dianteira do assoalho, o volume das entradas dos túneis e a forma e posição das cercas do assoalho foram modificadas para melhor o fluxo na região, permitindo que a parte inferior do assoalho e o difusor trabalhem mais eficientemente em meio às mudanças na altura do carro.

