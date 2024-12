Em 2025, a Ferrari receberá Lewis Hamilton para assumir a outra vaga ao lado de Charles Leclerc. Essa é considerada uma das maiores mudanças da Fórmula 1 para a próxima temporada e o público aguarda para poder ver o heptacampeão nas cores dos italianos pela primeira vez.

Apesar de toda a espera, Frederic Vasseur, chefe da equipe de Maranello, garantiu que não teve quase nenhuma dificuldade para conseguir assinar com o britânico ainda no início de 2024.

Em entrevista à Sky Sports, o italiano confessou que o momento da Ferrari, em comparação com o da Mercedes, foi o suficiente para fazer com que o heptacampeão escolhesse trocar de equipe após 12 anos de parceria com os britânicos.

"Em 2023, 'vencemos' mais corridas do que a Mercedes, e o início da temporada também foi bom, então não foi muito difícil convencê-lo de que a Ferrari seria um bom projeto".

Importante lembrar que, em 2023, apenas Carlos Sainz triunfou com a Ferrari ao subir no lugar mais alto do pódio no GP de Singapura e os italianos foram apenas a terceira força na tabela de construtores, ficando logo atrás da Mercedes - a diferença foi de apenas três pontos.

"Acho que ele tinha o projeto de correr pela Ferrari em mente há pelo menos 22 ou 23 anos, porque estávamos discutindo isso em 2004. Isso significa que não foi tão difícil".

"Acho que às vezes também é uma questão de coincidência, ou de alinhar todos os planetas, de ele estar no mercado e a Ferrari ter um assento disponível. Mas o contato foi fácil. Começamos a discutir isso há um ano, e não foi difícil convencê-lo, de jeito nenhum".

Apesar de citar que Hamilton estava "livre", o heptacampeão, na verdade, precisou rescindir seu contrato com a Mercedes antes do tempo, isso porque o acordo só seria oficialmente terminado ao fim de 2025.

