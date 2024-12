Depois de confirmar o que já estava rodando no paddock ao oficializar a promoção de Liam Lawson para a Red Bull, deixando Yuki Tsunoda na RB, muitas pessoas se questionaram o porquê do japonês não ter conseguido convencer os taurinos de que merecia a vaga ao lado de Max Verstappen na Fórmula 1.

O piloto japonês não mediu esforços para tentar convencer a equipe de Milton Keynes de que merecia estar no lugar do neozelandês - ele até mesmo guiou o RB20 durante os testes de pós-temporada em Abu Dhabi. No entanto, nada disso foi o suficiente para influenciar a Red Bull.

O forte apoio da Honda, que deixará de ser parceria das duas equipes dentro de um ano, também não depôs a favor de Yuki. Apesar de ter competido apenas em cerca de dez GPs, foi Lawson quem convenceu Christian Horner, com os dados para apoiá-lo.

"Era muito, muito próximo entre os dois", explicou o diretor da Red Bull à ESPN. "Yuki é um piloto muito rápido. Ele tem três ou quatro temporadas de experiência. Ele fez um trabalho muito bom para nós durante os testes de pneus em Abu Dhabi, onde os engenheiros ficaram impressionados com seu desempenho".

"Com Liam, quando você analisa as corridas dele, o ritmo é um pouco melhor. Seu ritmo nos treinos classificatórios foi muito próximo ao de Yuki, e temos que presumir que o potencial de Liam, tendo competido apenas em 11 GPs, significa que ele só pode melhorar e ficar mais forte. Ele demonstrou grande resistência mental e tenacidade".

"Duas coisas me chamaram a atenção nele. Sua versatilidade: você o coloca em uma situação e ele lida com ela. E ele tem a mentalidade de um piloto com coragem. Ele passou um ano no DTM, onde se adaptou de forma incrivelmente rápida a dirigir uma Ferrari GT ao lado de Alex Albon, e onde ele geralmente estava na frente".

"E, mais uma vez, seu senso de corrida é realmente um de seus principais trunfos. Ele não tem medo de andar de roda em roda e até mesmo de se esfregar nos ombros, se necessário".

Yuki Tsunoda terá que vestir o azul quente novamente na Racing Bulls. Foto de: Red Bull Content Pool

No entanto, em um sistema como o desenvolvido pela Red Bull, Horner insiste que a possibilidade de um dia ver Tsunoda na equipe principal não deve ser completamente descartada.

"É muito bom que Yuki continue envolvido com a Racing Bulls no próximo ano. E, é claro, ele permanecerá em stand-by", diz ele.

Questionado sobre as lições a serem aprendidas com as colaborações anteriores com pilotos que fizeram parceria com Verstappen e, mais particularmente, com as dificuldades enfrentadas por Sergio Pérez nos últimos dezoito meses, o britânico faz questão de jogar pelo seguro.

"O mais importante é não colocar muita pressão sobre ele, e que ele não coloque muita pressão sobre si mesmo pensando que está enfrentando o melhor piloto de sua geração", adverte.

"Acho que ele precisa quase ignorar os dados do carro nº 1 e se concentrar apenas em sua equipe de engenharia, no que está fazendo, e fazer o melhor trabalho possível. Espero que possamos ajudá-lo a fazer isso".

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!