Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, confirmou que o RB21, modelo de 2025 da equipe taurina, seve ser revelado no final de janeiro, antes mesmo do evento oficial da Fórmula 1 de lançamento dos carros, que ocorrerá dia 18 de fevereiro.

Para o Sky F1, Horner também comentou o desafio de estar sem Adrian Newey, designer que projetou os carros vencedores da Red Bull, mas que está de saída para Aston Martin.

"Esta é a primeira vez que Adrian [Newey] não terá absolutamente nenhuma participação no carro", disse o chefe de equipe da RBR. "Cabe à equipe estar à altura desse desafio".

"Estou confiante de que eles podem fazer isso. Eles têm força e profundidade e veremos como será o RB21 quando ele for apresentado no final de janeiro".

O evento oficial de lançamento dos carros de 2025 da Fórmula 1, o F1 75, ocorrerá na O2 Arena em Londres, capital da Inglaterra, e também contará com os pilotos da temporada, incluindo Gabriel Bortoleto.

Além da Red Bull, a Ferrari também irá fazer um evento próprio de lançamento, mas no dia 19 de fevereiro, um dia depois da apresentação da F1.

Horner também afirmou a capacidade de trabalho da equipe para conseguir manter o carro competitivo, exaltando algumas vitórias do final da temporada 2024.

"A equipe fez um ótimo trabalho em termos de superar algumas das dificuldades deste ano e obter desempenho no carro no final da temporada".

"A pole position e a vitória no Catar, a vitória no Brasil. Fomos muito competitivos na corrida sprint também no Brasil".

"Além disso, a vitória na corrida sprint em Austin, mesmo no início da última série de corridas seguidas", concluiu.

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!