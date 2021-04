As equipes de Fórmula 1 não medem esforços para manter suas ideias de design em segredo, mas às vezes situações inesperadas acabam revelando tudo.

No final de semana passado, enquanto Max Verstappen estava na reta principal com um eixo de transmissão quebrado durante a segunda sessão de treinos livres de sexta-feira em Ímola, ele mal sabia que seu Red Bull iria acabar em um tour ao retornar à garagem.

O carro do holandês teve problemas e Verstappen parou logo depois da saída dos boxes.

Os fiscais não podiam levar o carro do holandês de volta à Red Bull pela saída dos boxes, porque para isso seria necessário o acionamento de uma bandeira vermelha, o que poderia interromper a sessão por muitos minutos. Com isso, eles tiveram que usar a criatividade, o que chamou a atenção de muitos.

A transmissão da F1TV mostrou, através da câmera onboard de Verstappen, que os fiscais tiveram que levar o carro de volta ao pit lane por uma estrada fora do circuito, circulando junto com outros carros e caminhões que passavam pelo local.

Esse tour não foi exatamente ideal para a Red Bull.

Em primeiro lugar, o desvio para voltar ao paddock foi longo, o que significa que não houve tempo suficiente para enviarem Verstappen de volta.

Mas talvez pior do que isso foi o fato de que o carro ficou totalmente exposto quando foi carregado no caminhão.

"O carro só voltou ao paddock por meio de muitos desvios. Pensamos que ele poderia ir para Maranello", brincou Helmut Marko, consultor da Red Bull.

Mas, embora o carro não tenha realmente chegado à fábrica da Ferrari, vários fotógrafos puderam dar uma olhada de perto na máquina.

Como mostram as fotos de Giorgio Piola, esse momento nos deu um vislumbre de uma parte do carro que raramente se vê, com o assoalho e o difusor à mostra.

Red Bull Racing RB16B rear detail Photo by: Giorgio Piola

A imagem mostra como a equipe continuou montando aletas na metade inferior do duto de freio traseiro, embora sejam muito mais estreitas para cumprir os novos regulamentos.

Enquanto isso, também vale a pena notar o quanto a escuderia tem feito para manter a integridade do formato do difusor, com os rebites que seguram o suporte metálico do outro lado das três extensões visíveis em formato similar a um gurney e a seção mais baixa da extensão recebendo uma finalização metálica.

Red Bull Racing RB16B floor detail Photo by: Giorgio Piola

Com o carro no caminhão, Piola também conseguiu chegar mais perto do monoposto do que tem feito ultimamente, devido aos protocolos da Covid-19. Ele conseguiu tirar esta foto de uma das áreas importantes da máquina, dadas as últimas mudanças nos regulamentos.

A Red Bull é uma das sete equipes a usar o recorte de assoalho em forma de 'Z', usando uma série de truques aerodinâmicos à sua frente para ajudar a melhorar o fluxo para a traseira do carro.

As cinco barbatanas e o strake (setas brancas) são todos angulados em direção à borda do assoalho para ajudar a direção do fluxo de ar conforme ele atravessa o comprimento do carro e entrelaça a estrutura de fluxo que eles criam.

Red Bull Racing RB16B rear wheel detail Photo by: Giorgio Piola

O período da bandeira vermelha durante a corrida também deu a Piola a oportunidade de capturar outras imagens que revelam alguns dos segredos do design do Red Bull, com esta foto dando a oportunidade de olhar para o duto do freio traseiro, o projeto das ripas de assoalho montadas à frente e na borda do difusor.

Você notará como a equipe aumentou a abertura na vertical durante o redesenho da suspensão traseira durante o inverno europeu, além de como várias saídas no tambor de freio para liberar o calor gerado pelos freios.

Estas saídas são colocadas em volta do tambor para que o calor possa ser irradiado para a roda e consequentemente para o pneu de uma forma específica - a fim de controlar a temperatura do pneu e melhorar o desempenho e reduzir o desgaste.

A borda do assoalho e o strake externo primário também são uma superfície, enrolados de uma forma muito específica a fim de induzir a estrutura de fluxo desejada, com uma seção inclinada para cima na parte traseira do assoalho (seta vermelha).

A extensão mais interna do difusor em formato similar a um gurney também se estende para ajudar uma interação e reforçar o trabalho que está sendo feito na borda do difusor (seta azul).

