F1: FIA reage a acusações de ser 'pró-Mercedes' e vazar informações

Presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem negou as acusações de que que o órgão seja 'pró-Mercedes' na Fórmula 1 e também respondeu a questionamentos relativos a vazamento de informações por parte da entidade.

A manifestação do 'cartola' vem especialmente depois de a Red Bull, envolvida em polêmica com a FIA por causa da violação ao teto de gastos de 2021, levantar suspeitas sobre o fato de a quebra do limite de custos por parte da equipe ter vazado antes de quaisquer confirmações pelo órgão.

A informação de que a Red Bull teria descumprido os regulamentos financeiros do ano passado começou a 'pipocar' na semana do GP de Singapura, embora o caso tenha se estendido por muito tempo após a etapa de Marina Bay.

Chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner foi o 'mais vocal' a criticar os vazamentos, mas o consultor de automobilismo da marca na F1, Helmut Marko, jogou mais 'lenha na fogueira': ele sugeriu que o vazamento teria partido de uma funcionária da FIA que passou pela Mercedes. Trata-se da advogada Shaila-Ann Rao, que de fato teve passagem pelas Flechas de Prata e hoje ocupa interinamente o cargo de secretária-geral para o automobilismo.

O presidente da FIA, por sua vez, fez questão de negar as acusações quando questionado no paddock de Yas Marina, que neste fim de semana recebe o GP de Abu Dhabi, etapa final da temporada 2022 da F1.

"Ela ocupa a posição interinamente", destacou o mandatário. Há acusações de que ela é uma torcedora da Mercedes, mas, na verdade, quando aplicamos as punições pela quebra do teto de gastos às duas equipes (RBR e Aston Martin), ela disse que fui rigoroso demais", explicou ele.

O presidente da FIA também falou sobre o vazamento de informações, ponderando que é um problema que sempre aconteceu na F1, em diferentes níveis. "É frustrante, porque, às vezes, você mal termina uma reunião e a informação já vazou", completou.

