Depois da polêmica envolvendo a flexibilidade das asas traseiras dos carros de Fórmula 1 no GP da Austrália, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou que iria fazer verificações mais 'duras' para o GP da China.

Especificamente, a Federação impôs testes mais rigorosos para que o "slot gap", a distância entre a aba do DRS e o plano principal da asa, não ultrapasse um determinado tamanho, criando uma espécie de "mini-DRS".

Com as novas medições, quando uma carga vertical de 75 kg é aplicada a uma das pontas da asa, ela foi reduzida dos 2 milímetros originalmente permitidos para apenas 0,5 milímetros. Isso é quatro vezes menos do que o permitido até o GP da Austrália.

Entretanto, devido ao curto prazo dado às equipes, uma tolerância adicional de 0,25 milímetros só será permitida para o fim de semana do GP da China. Uma medida que a FIA considerou necessária após analisar todas as filmagens e dados coletados durante o primeiro fim de semana da temporada em Melbourne, apontando que havia espaço para tornar os testes mais rigorosos.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

As atenções se voltaram imediatamente para pelo menos quatro equipes, especialmente considerando que algumas delas já haviam apontado o dedo para as rivais durante os testes de pré-temporada no Bahrein, levantando dúvidas iniciais sobre a legalidade de certas soluções.

Alpine e Haas admitem mudanças

A Alpine e a Haas foram as primeiras equipes a admitir que tiveram de fazer alterações na geometria de suas respectivas asas traseiras para garantir que a folga permanecesse dentro dos novos parâmetros impostos pela diretriz técnica válida a partir do GP da China.

O diretor esportivo da Alpine, Dave Greenwood, confirmou ao Motorsport.com que a equipe de Enstone foi uma das que tiveram de fazer mudanças: "Houve uma mudança na diretriz técnica para este fim de semana e nós a cumprimos nas duas ocasiões", explicou Greenwood.

"Tivemos que trabalhar um pouco na fábrica para nos certificarmos de que estávamos na posição correta aqui [na China], mas acho que isso é bastante normal nessas situações, quando as regras de flexibilidade mudam, você tem que verificar se é capaz de cumpri-las também".

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Greenwood não quis entrar em detalhes sobre as alterações feitas na asa móvel, embora seja possível que tenha havido uma tentativa de endurecer os elementos como uma solução temporária, devido ao curto prazo. Greenwood, no entanto, elogiou a equipe por ter criado uma solução que se adequava às novas regulamentações tão rapidamente.

"Não vou entrar em detalhes, mas havia algum trabalho a ser feito para garantir que tudo estivesse em conformidade, mas isso foi feito e chegamos lá. Como você pode imaginar, o prazo era apertado, então não é como se pudéssemos fazer algo revolucionário, mas sim, há coisas que podemos fazer para garantir que estamos em conformidade".

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, também revelou que sua equipe também teve que fazer alterações na asa traseira para se adaptar à nova diretriz, sendo marginal aos novos parâmetros.

Obviamente, isso não significa mudar totalmente o design da asa, que permanece inalterado, mas apenas modificar certos aspectos da rigidez para garantir que ela esteja em conformidade.

Haas VF-25, detalhe técnico Foto de: Giorgio Piola

McLaren nega alterações e aponta para rivais

Entre as equipes para as quais todos os olhares se voltaram nos últimos dias estava a McLaren, uma das equipes que mais investiu nessa frente e que, no ano passado, já estava no centro do caso sobre o famoso "mini-DRS" que, de certa forma, também se repetiu no início desta temporada.

Ontem, no entanto, Lando Norris já havia destacado que a equipe de Woking não precisou mudar nada e que a nova regra era destinada a outras equipes.

Um conceito também reiterado pelo diretor técnico Neil Houldey, que afirmou que a deflexão da asa experimentada pela equipe já era menor do que o valor imposto pela FIA a partir do fim de semana chinês, negando, assim, que ela fosse uma das equipes visadas pela nova diretriz.

"Felizmente, quando fomos testados em Melbourne, os números que a FIA optou por colocar no TD eram maiores do que a deflexão que experimentamos. Isso não teve impacto sobre nós neste GP, portanto, o desempenho não deve ser diferente no que nos diz respeito", disse Houldey na sexta-feira.

De fato, é preciso lembrar que, na Austrália, o MCL39 de Norris também foi submetida a testes adicionais de deflexão da asa no final do GP.

No entanto, a asa testada pela FIA não foi a de baixa carga, mas a de carga média usada durante grande parte do fim de semana australiano. Na verdade, os engenheiros começaram com a solução mais descarregada, mas, devido à aderência limitada na pista, foi decidido mudar para a opção mais carregada.

As novas verificações na asa traseira Foto de: Giorgio Piola

Não é nenhum mistério que certas soluções sejam mais adequadas a determinadas características do que outras, como o mini-DRS, que é mais eficaz em asas de baixa carga, mas Houldey tem certeza de que não haverá problemas.

"Acho que não teremos problemas. Ele não passou pelo mesmo processo que o de alta carga que estamos usando agora. A expectativa é que, novamente, não perderemos o desempenho".

"Definitivamente, teríamos tido dificuldades [se a equipe tivesse que fazer mudanças em uma semana], então é uma sorte que estivéssemos na posição em que estávamos e não tivéssemos que fazer nenhuma mudança".

"Não sei como as outras equipes fizeram isso, mas talvez tenham conseguido fazer alterações na configuração que não exigiram novos componentes, ou talvez tenham tido que fazer algo diferente de forma extremamente rápida para chegar aqui e tornar a asa móvel legal".

