F1: Doohan troca de motor antes do GP da China

O piloto australiano da Alpine, Jack Doohan, trocou o motor do seu A525 depois de problemas técnicos no único treino livre do GP da China de Fórmula 1, conforme informado por documento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Cerca de 15 minutos antes do final da sessão, Jack Doohan errou uma curva e parou na área de escape fora da pista, afirmando que seu carro havia "perdido o suporte hidráulico".

Isso provocou uma bandeira vermelha e o carro foi retirado da pista em segurança. Doohan, portanto, perdeu o restante do treino.

De acordo com documentos da FIA, o carro do piloto australiano foi equipado com um novo motor de combustão, turbocompressor, MGU-H, MGU-K e um novo sistema de escapamento.

Jack Doohan, Alpine Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Doohan não foi penalizado por não ter excedido o limite máximo permitido para esses componentes do motor.

Apesar da falha técnica, Doohan conseguiu se classificar em 16º lugar para a corrida sprint de sábado, à frente do companheiro de equipe Pierre Gasly.

