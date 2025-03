Lewis Hamilton conquistou sua primeira pole position desde que chegou à Ferrari. Com um histórico sólido no GP da China de Fórmula 1, vencendo no circuito de Xangai seis vezes ao longo de sua carreira, esse será um aumento substancial de confiança para o heptacampeão, que teve um fim de semana difícil na Austrália.

Depois de fazer a pole para a corrida sprint de sábado, o ex-piloto da Mercedes foi elogiado pelo consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, que classificou seu forte desempenho de hoje como "inacreditável".

Esse é um forte elogio vindo de um homem que geralmente reserva seus elogios para o pessoal de sua própria equipe. Mas, ao longo dos anos, Marko sempre demonstrou apreço pelo britânico, mesmo em 2021, quando a Red Bull e a Mercedes foram rivais extremas.

Em apenas sua segunda sessão de treinos classificatórios com a Scuderia, Hamilton superou seu próprio companheiro de equipe Charles Leclerc, que largará em quarto, e Max Verstappen, que largará ao seu lado em segundo. Apenas 0,018 segundos separam o pole e o segundo colocado, o que pode ser uma intensa corrida sprint amanhã.

"Acho que eles tiveram azar em Melbourne", disse Marko ao Motorsport.com. "Mas aqui [na China], desde a primeira sessão, a Ferrari estava forte. E quero dizer, parabéns a Hamilton em sua segunda corrida por estar na pole position. É contra Leclerc, que tem uma classificação fantástica. Isso significa que é uma conquista inacreditável".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Marko vê a Ferrari como uma ameaça para Verstappen? "É difícil dizer. Com esse novo asfalto, tenho certeza de que a degradação será cada vez menor durante as próximas sessões. E então veremos quem consegue manter essa velocidade em uma distância de corrida".

No início do ano, Marko afirmou que Hamilton não seria uma ameaça para o atual campeão, mesmo com um carro "medíocre".

"As duas equipes de corrida [McLaren e Ferrari] tinham a melhor base para seus carros na última temporada e conseguiram ter um bom desempenho na maioria dos circuitos", disse ele ao Sport BILD. "Elas podem se basear nisso, mas nenhum dos pilotos se destaca para mim".

"Charles Leclerc é bom na classificação, mas comete muitos erros nas corridas".

"E Lewis Hamilton ainda tem velocidade, mas será que ele conseguirá mantê-la durante uma temporada inteira? Tenho minhas dúvidas sobre isso".

"Mesmo que ele tenha uma boa Ferrari e nós construamos uma Red Bull medíocre para Max, eu apostaria em Max".

Essa pole, embora apenas para uma corrida sprint, pode ser o rejuvenescimento necessário que Hamilton precisava. Será interessante ver como será o restante do fim de semana para o astro da Ferrari.

