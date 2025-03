A segunda corrida do calendário da Fórmula 1 acontece na China e os pilotos se preparam para a primeira Sprint do ano, com Lewis Hamilton surpreendentemente na pole, liderando Max Verstappen e Oscar Piastri, que fecham o top 3.

Os pilotos da McLaren voltam como favoritos, mas demonstraram algumas dificuldades para guiar com os fortes ventos que tomaram o circuito no período da tarde.

Gabriel Bortoleto, na Sauber, conquistou a 14ª posição, largando bem à frente de Nico Hulkenberg, que é apenas o 19°, tendo apenas Liam Lawson atrás de si.

Neste sábado, os 20 pilotos correm a corrida Sprint, com a largada marcada para 00h, enquanto a classificação para a corrida principal está prevista para começar às 04h.

Além disso, a F1 Academy, que visa apoiar a carreira de jovens pilotos mulheres que almejam chegar à categoria rainha, estará em pista novamente. O Brasil tem como representantes a Aurelia Nobels, pela ART Grand Prix, e a Rafaela Ferreira, defendendo a Campos Racing.

Como assistir à etapa

A corrida Sprint e a classificação para a corrida principal irão ao ar na Band TV, Bandsports e Bandplay, mas também estarão disponíveis no aplicativo de streaming da categoria, o F1TV.

A F1 Academy, por sua vez, terá transmissão apenas pelos aplicativos e canais fechados, F1TV, Bandsports e Bandplay.

Previsão do tempo em Xangai

A previsão do tempo em Xangai para sábado (22) é de 25°C como máxima e 13°C a mínima, sem nuvens durante o dia. A chance de chuva é de 0%, com ventos de 11km/h e umidade entre 16% e 59%. O dia estará levemente mais quente do que a sexta-feira.

No horário da largada para a Sprint, a temperatura ambiente está prevista para 16°C e deve cair para apenas 15°C durante a classificação da corrida principal.

Confira a programação do GP da China de F1:

Os horários de sábado está em negrito e itálico.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 00h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 04h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 00h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação GP Sábado 04h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 04h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 03h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 02h50 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Sábado 23h45 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

Quali sprint: HAMILTON POLE, VERSTAPPEN 2º. Bortoleto BATE HULK e vai ao Q2! Lando 6º, Lawson ÚLTIMO



