F1: Pilotos recebem esclarecimentos sobre uso de palavrões

Depois da polêmica sobre as regras de uso de palavrões voltar a tona, a FIA ofereceu esclarecimentos sobre a rigidez que terá nas próximas etapas da Fórmula 1. A tensão aumentou depois que o piloto Adrien Fourmaux, do Mundial de Rali, foi multado em 10 mil euros, mais de R$60 mil, por usar palavras de baixo calão durante uma entrevista à TV ao vivo.

O incidente provocou uma reação negativa na comunidade de rali e levou a um protesto contínuo dos pilotos do WRC, que se recusaram a falar com as equipes de TV após a etapa ou estão conduzindo entrevistas apenas em seus idiomas nativos.

Antes da temporada de 2025, a FIA introduziu novos regulamentos que definem as penalidades para o uso de linguagem inadequada. De acordo com o artigo 12 atualizado do Código Esportivo Internacional da FIA, uma primeira infração resultaria em uma multa de 40 mil euros. Uma segunda infração acarretaria uma multa de 80 mil euros e uma suspensão de um mês, enquanto uma terceira infração levaria a uma multa de 120 mil euros, mais uma suspensão de um mês e a dedução de pontos do campeonato.

Embora a abordagem da FIA seja consistente em todos os campeonatos - permitindo linguagem emocional no carro, se não for ofensiva, e proibindo palavrões durante as entrevistas - a principal diferença parece estar na forma como as regras foram comunicadas aos competidores.

Na F1, o assunto foi abordado durante a reunião habitual dos pilotos na sexta-feira, antes do GP da Austrália, quando Garry Connelly - que atuou como presidente dos comissários de pista - falou ao grupo para explicar como as diretrizes serão interpretadas daqui para frente.

O Motorsport.com apurou que Connelly apresentou dois cenários principais aos pilotos. No primeiro, referente à comunicação dentro do carro entre os pilotos e suas equipes, a FIA esclareceu que tolerará linguagem forte usada no calor do momento - desde que não seja ofensiva a outras pessoas, incluindo os oficiais da corrida ou colegas competidores.

Entretanto, o segundo cenário - relativo às obrigações da mídia - foi tratado de forma diferente. Se for usada linguagem grosseira durante entrevistas, como na TV, conferências de imprensa ou sessões de mídia escrita, isso será considerado uma violação dos regulamentos e relatado aos comissários de bordo pela direção da corrida.

Foi apurado que vários pilotos fizeram perguntas de acompanhamento durante a reunião, pedindo exemplos do passado e esclarecimentos sobre como determinadas situações seriam interpretadas. A conclusão geral foi que o grupo saiu relativamente satisfeito, com as regras agora consideradas mais claras.

Ocon acha que as regras foram explicadas de forma clara Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Esteban Ocon, piloto da Haas, falou em Xangai neste fim de semana: "A FIA, os comissários de bordo, vieram e basicamente especificaram o que era permitido e o que não era permitido, e acho que, honestamente, foi uma discussão bastante justa que tivemos, muito aberta".

"A FIA não está lá para nos punir sem motivo, portanto, se no calor do momento surgirem alguns palavrões entre nós e a engenharia, tudo bem, basicamente".

"Foi isso que eles disseram. Mas, obviamente, se você insulta alguém, é um caso diferente, mas isso é normal. Temos que nos comportar, estamos no ar o tempo todo, [é] TV ao vivo".

"É importante para nós sermos modelos para a geração mais jovem. Mas pelo que tivemos em Melbourne, a discussão, acho que estávamos todos muito assustados antes - acho que agora está bem claro e acho que é bem justo, a discussão que tivemos".

"Não sei o que os caras do Campeonato Mundial de Rali tiveram. Provavelmente, as respostas às perguntas deles foram muito diferentes, e é por isso que eles não estão satisfeitos. Mas, do nosso lado, na Fórmula 1, acho que está muito mais claro agora e é bastante justo".

Carlos Sainz, que recentemente substituiu Sebastian Vettel como diretor da Associação de Pilotos do GP, elogiou a abordagem de Connelly e concordou que as regras agora são "muito claras".

"Acho que Garry foi incrivelmente útil ao tentar nos explicar a maneira como a FIA abordaria a situação", disse ele, "e eu realmente aprecio o bom senso e, desta vez, devo dizer que o bom senso prevaleceu. E, para mim, foi muito claro, muito compreensível, e esperamos poder seguir em frente com isso".

A diferença em relação ao WRC parece ser que os pilotos talvez sintam que as regras ainda não foram explicadas a eles de forma tão clara quanto aos seus colegas da F1. Há também uma crença na comunidade de rali de que suas circunstâncias são diferentes, já que as entrevistas pós-estágio são frequentemente conduzidas com os pilotos ainda no carro, logo após a conclusão de uma etapa.

Quali sprint: HAMILTON POLE, VERSTAPPEN 2º. Bortoleto BATE HULK e vai ao Q2! Lando 6º, Lawson ÚLTIMO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!