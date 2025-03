A Alpine fez ajustes de última hora no design de sua asa traseira para cumprir as regras de flexibilidade mais rígidas da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) antes do GP da China de Fórmula 1, em Xangai.

Diretor esportivo da Alpine, Dave Greenwood confirmou que a equipe teve de fazer mudanças para garantir a conformidade. Isso ocorre quando a FIA impõe restrição à flexibilidade das asas traseiras após análise no fim de semana do GP da Austrália. Com a mudança de regulamentos para Xangai, as equipes tiveram que se esforçar para garantir a conformidade. A FIA anunciou no início desta semana a redução na flexibilidade das asas traseiras. As tolerâncias foram reduzidas de 2 mm para 0,5 mm.

"Cumprimos em ambas as ocasiões", confirmou Greenwood na entrevista quando perguntado sobre a diretiva técnica. "Tivemos que trabalhar um pouco na fábrica para nos certificarmos de que estávamos no lugar certo aqui, mas acho que isso é normal nessas situações. Quando uma regra e uma permissão de deflexão mudam, é preciso verificar se você também será capaz de cumprir isso."

O momento da mudança, divulgada há apenas alguns dias, significou que as equipes tiveram de agir rapidamente para fazer as alterações necessárias. Quando questionado sobre os detalhes técnicos das modificações, Greenwood foi compreensivelmente cauteloso.

"Sinceramente, não vou entrar nesse nível de detalhe. Mas, sim, há trabalho que precisa ser feito para garantir a conformidade, mas isso já foi feito e estamos lá", explicou. "Acho que você pode imaginar que as escalas de tempo são muito pequenas, então não é como se você pudesse fazer algo revolucionário. Mas, sim, há coisas que podemos fazer para garantir a conformidade."

"Isso contribuiu para isso", admitiu ele quando perguntado sobre a dificuldade de implementar mudanças na China. "No final das contas, temos uma fábrica em Enstone com um grande número de pessoas muito habilidosas e que sabem como fazer essas coisas. Então, fundamentalmente, a fábrica reagiu e nós temos o que precisamos fazer para estar em conformidade."

Os regulamentos técnicos ficarão ainda mais rígidos na corrida seguinte, no Japão, quando a tolerância temporária de 0,25 mm será removida.

"Acho que as soluções são bastante robustas", explicou Greenwood. "Então, sim, há um ligeiro endurecimento da regra novamente para Suzuka, mas estamos falando de 0,25 milímetro aqui. Então, fundamentalmente, sim, gostamos de ter margens pequenas, mas precisamos ter um pouco mais de margem do que 0,25 milímetro."

