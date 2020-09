Lewis Hamilton disse que a saga em torno da proibição da Fórmula 1 sobre os modos de motor de classificação 'divertida', enquanto questiona o verdadeiro motivo da mudança.

A partir do GP da Itália deste final de semana, a FIA proibiu as equipes usarem qualquer 'modo de festa' para aumentar a potência do motor em uma única volta na classificação. Em vez disso, as equipes terão que correr com modos consistentes durante a classificação e a corrida.

Embora a FIA tenha afirmado que estava impondo a proibição porque queria estar mais confiante sobre o policiamento do que as equipes estavam fazendo com os motores, Hamilton disse que está intrigado com a política de outras equipes.

"Acho meio divertido porque a FIA disse que era para que eles pudessem controlar o uso do motor por todos ou algo assim", explicou Hamilton antes do GP da Itália. "E então a Red Bull veio e disse: éramos nós que apenas pressionamos por isso. Então, são razões completamente diferentes para eles terem feito isso.”

Hamilton e seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, estão convencidos de que, embora a suspensão tenha impacto sobre sua equipe, eles acham que a diferença será mínima.

“Acho que naturalmente perdemos um pouco", acrescentou Hamilton. "Mas não é o fim do mundo. Então, eu acho que todos perderiam algo potencialmente, mas talvez alguns mais do que outros. E ninguém sabe em particular, eu acho”.

Bottas apoiou a visão de que a mudança vai liberar melhores modos de motor para a corrida, já que as unidades de potência não ficariam tão comprometidas em termos de confiabilidade por terem que rodar com potência total no classificatório.

"Acho que no classificatório, honestamente, vai haver uma pequena diferença", disse o finlandês. "Não é enorme. Mas na corrida, esperançosamente, parece que no geral teremos um tempo de corrida melhor com um modo decente durante toda a corrida”.

