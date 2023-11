Charles Leclerc e Max Verstappen ficaram 'chocados' com as condições "insanas" do clima durante a classificação para o GP do Brasil de Fórmula 1.

Um atraso de 15 minutos no início da classificação, devido à limpeza de detritos da pista, fez com que o Q3 fosse realizado um pouco depois do previsto. Isso permitiu a chegada de uma tempestade nos estágios finais da disputa pela pole. Como resultado, a parte final do quali acabou sendo interrompida com apenas quatro minutos de duração, exatamente no momento em que os trovões e relâmpagos começaram.

Max Verstappen, portanto, conquistou a primeira marca para a corrida de domingo com uma volta de 1m10s727 feita no início do Q3. O piloto da Red Bull ficou à frente de Charles Leclerc por 0s294, mas os dois classificaram suas voltas como "bagunçadas" ao sentirem que os níveis de aderência da pista desapareceram mesmo sem chuva.

À medida que as nuvens se aproximavam para transformar o dia em noite em Interlagos, os níveis de ventou aumentaram e desestabilizavam os carros. Isso criou condições que Leclerc "nunca havia experimentado antes" e fez com que ele considerasse a possibilidade de cancelar sua volta rápida.

O monegasco disse: "Para ser sincero, em toda a minha carreira, nunca passei por algo assim. Da curva 4 em diante não havia chuva. Mas o carro estava extremamente difícil de pilotar, sem aderência. Eu estava pensando em entrar no final da volta. Então terminei e fiquei em P2, o que é uma surpresa muito boa. Mas foi muito estranho para todos na pista hoje."

E acrescentou: "Nesses fins de semana de sprint, há sempre um grande ponto de interrogação sobre o ritmo da corrida. Mas espero que seja uma boa prova e que não chova muito amanhã [para a corrida de velocidade] e nem no domingo."

Verstappen, tricampeão mundial, criticou o "clima insano" que, segundo ele, levou a uma volta "terrível": "Não sabíamos quando [a chuva] cairia na classificação, mas achamos que cairia. Um tempo insano. Charles e eu estávamos conversando sobre nossas voltas, elas foram terríveis."

"O vento começou a mudar e a ficar muito forte. Perdemos muito tempo de volta por causa disso. Foi tudo muito agitado na última volta. Parece que está tudo muito próximo [no grid]. Você pode ver isso já na classificação. Espero que o mesmo aconteça na corrida - sempre há muita [degradação] dos pneus. Portanto, tudo se resume a esse gerenciamento."

